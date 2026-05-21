Khởi tố Chủ tịch hội đồng quản trị và kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Điện 2 21/05/2026 20:55

(PLO)- Ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 bị khởi tố.

Ngày 21-5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ( mã cổ phiếu TV2) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo của doanh nghiệp.

Cụ thể, theo Thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Ông Nguyễn Chơn Hùng.

Theo hồ sơ niêm yết, ông Nguyễn Chơn Hùng (56 tuổi, quê Quảng Trị), có trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí, Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh. Ông Hùng nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6-2022 tới nay.

Bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ vị trí Kế toán trưởng công ty từ tháng 12-2016.

Trước đó, PC1 đã công bố thông tin Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.