Nữ bị can 27 tuổi cầm đầu đường dây rửa tiền hơn 50 tỉ đồng 21/05/2026 15:54

(PLO)- Ngoài tham gia đường dây rửa tiền, nhóm này còn bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng tại phòng trọ ở Hà Nội.

Chiều 21-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố Lê Việt Trinh (27 tuổi, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) và 6 bị can về tội rửa tiền, tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cán bộ công an làm việc với Trinh- cầm đầu đường dây rửa tiền. Ảnh: CA.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, đầu tháng 2-2026, Trinh lên mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc.

Tài khoản này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia và trao đổi với Trinh là chúng tôi có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

Trinh biết rõ đây là hành vi “rửa tiền” bất hợp pháp nhưng vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của Kim Thị Linh (25 tuổi, trú Từ Liêm, TP Hà Nội), Bùi Quang Long (25 tuổi, trú Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (23 tuổi, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (35 tuổi, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (36 tuổi, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (31 tuổi, trú xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).

Bảy bị can trong vụ án. Ảnh: CA.

Trinh đã điều hành, chỉ đạo nhóm trên mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”.

Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền. Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.

Để vận hành đường dây, Trinh trả lương cố định cho các “nhân viên” từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, Trinh trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền “bẩn”.

Những người trên cũng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này.

Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet… Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền. Có nữ bị hại ở Thái Nguyên bị lừa hơn 560 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2-2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỉ đồng.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với bị can Lê Thị Kim Linh. Ảnh: CA.

Ngoài hành vi rửa tiền, tối 6-5, tại khu vực phường Từ Liêm (Hà Nội), Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm. Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, nhóm này mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng. Kết quả xét nghiệm xác định Tuấn, Long và Năng, Chinh dương tính với chất ma tuý.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, các mẫu chất bám dính thu giữ trên dụng cụ sử dụng ma túy và túi nilon đều là ma túy loại Methamphetamine.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan cũng như truy vết toàn bộ dòng tiền phục vụ hoạt động phạm tội trên không gian mạng.