Chủ tịch, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty Điện 3 bị khởi tố 09/06/2026 16:47

(PLO) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.

Ngày 9-6, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3, mã chứng khoán: TV3) đã công bố thông tin liên quan đến việc các lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp bị khởi tố.

Cụ thể, ngày 8-6, PECC3 nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị), ông Lạc Thái Phước (Tổng Giám đốc) và ông Phạm Hoàng Vinh (Kế toán trưởng).

Cụ thể ngày 8-6, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 3 nhận được thông báo từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Lạc Thái Phước - Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh - Kế toán trưởng PECC3.

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn trao quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Phạm Hoàng Vinh thời điểm năm 2024. Ảnh: TV3.

Theo PECC3, việc công bố thông tin được thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Doanh nghiệp này cũng khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hiện vẫn diễn ra bình thường theo quy định, Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ.

PECC3 cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin phát sinh liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 21-5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã chứng khoán: TV2) cũng công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo.

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị) và bà Bùi Thị Ngọc Lý (Kế toán trưởng) của Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2.