Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 2 lên tiếng sau khi ông Nguyễn Chơn Hùng bị khởi tố 21/05/2026 22:32

(PLO)- Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 có thông cáo báo chí sau khi công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng của công ty.

Tối 21-5, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2- mã cổ phiếu TV2) ra thông cáo báo chí sau khi công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chơn Hùng.

Theo thông cáo, liên quan đến thông tin đã được công bố ngày 21-5 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, trên tinh thần minh bạch, tuân thủ pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của các bên liên quan, PECC2 có thông báo chính thức.

Về tính liên tục trong điều hành: Căn cứ Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành, các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cũng như thẩm quyền ký kết, phê duyệt, điều hành của các nhân sự bị ảnh hưởng đã được phân công lại hoặc ủy quyền hợp pháp. Nhờ đó, công tác quản trị và vận hành của Công ty được duy trì ổn định liên tục và đúng pháp luật.

Về đội ngũ quản lý, nhân sự chuyên môn: Toàn bộ đội ngũ quản lý các cấp, Giám đốc dự án, chuyên gia, kỹ sư, giám sát, nhân sự kỹ thuật và nhân viên các phòng ban chức năng đều giữ nguyên chức trách, đang làm việc bình thường với tinh thần trách nhiệm cao. Mọi hoạt động hàng ngày từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, mua sắm vật tư, thi công xây lắp, giám sát an toàn, quản lý chất lượng đến vận hành và bảo trì các nhà máy điện đều diễn ra bình thường theo đúng quy trình.

Về tình hình các dự án đang triển khai: Công ty có bề dày hơn 40 năm hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, đã và đang thực hiện nhiều dự án trọng điểm về nguồn và lưới điện. Hệ thống quản trị được chuẩn hóa, vận hành dựa trên quy trình và sự phối hợp của toàn thể Công ty.

"Chúng tôi xin khẳng định tiến độ, chất lượng, an toàn các dự án được kiểm soát chặt chẽ; công tác vận hành và bảo trì các nhà máy điện được thực hiện 24/7, đảm bảo hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kỹ thuật và thực hiện đúng cam kết"- thông cáo báo chí nêu.

Về các nghĩa vụ tài chính và hợp đồng, PECC2 cho biết, mọi nghĩa vụ tài chính, hợp đồng, thanh toán, bảo lãnh, công bố thông tin, cũng như chế độ lương, bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động đều được thực hiện bình thường, đúng cam kết và quy định.

Về thông tin và phát ngôn chính thức, theo PECC2, mọi thông tin chính thức liên quan đến hoạt động của công ty sẽ được cập nhật công khai, kịp thời theo đúng quy định pháp luật và nghĩa vụ công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết.

Cụ thể, theo Thông báo của Cơ quan CSĐT Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.