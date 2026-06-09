Cô gái bịa chuyện 'gặp ma' khi đi du lịch ở Ninh Bình bị phạt 7,5 triệu đồng 09/06/2026 10:58

(PLO)- Công an tỉnh Ninh Bình xử phạt hành chính cô gái đăng tải lên mạng xã hội việc “gặp ma” khi đi du lịch tại địa phương này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Ngày 9-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với LQA (ngụ ở TP. Hà Nội) với số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Trước đó, ngày 1-6, trên mạng xã hội facebook lan truyền câu chuyện “tâm linh” về một cô gái đi du lịch Ninh Bình và gặp những hiện tượng rùng rợn.

Cụ thể, trong quá trình du lịch tại tỉnh Ninh Bình, nữ du khách đã sử dụng tài khoản Threads mang tên “Netolatone” đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí.

Các bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích, hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây nhiều ý kiến trái chiều, hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nội dung thông tin được đăng tải, nhằm tránh những thông tin thất thiệt gây hoang mang trong nhân dân và ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, thương hiệu du lịch của địa phương.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra xác minh thông tin. Qua đó xác định chủ tài khoản mạng xã hội trên là LQA (ngụ ở TP. Hà Nội).

Cô gái đăng tải thông tin "gặp ma" khi đi du lịch ở Ninh Bình bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: CANB

Đến ngày 8-6, làm việc với công an, A thừa nhận đã đăng tải tổng cộng 37 bài viết liên quan đến câu chuyện gặp hiện tượng tâm linh khi tham quan, du lịch tại Ninh Bình, trong đó nhiều chi tiết trong câu chuyện được đăng tải không có căn cứ, không có người làm chứng. Một số nội dung do A tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn cho bài viết.

Cơ quan công an cũng tiến hành làm việc với người tài xế chở A trong quá trình du lịch, anh Nguyễn Mạnh T (ngụ phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) xác nhận không có sự việc xe hỏng, không có sự việc tài xế đuổi nữ du khách xuống xe và không có chuyện ngồi cùng nữ du khách chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải.

Ngoài ra, một số tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ, gọi cho mẹ người yêu cũ để tăng yếu tố tâm linh cho câu chuyện là hoàn toàn không có thật.

Sau khi làm rõ các nội dung sự việc, được sự hướng dẫn, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật đối với việc đăng tải các thông tin sai sự thật, A đã gỡ bỏ các bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với LQA, số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải các nội dung thông tin sai sự thật, bịa đặt nhằm câu kéo tương tác, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.