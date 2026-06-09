Mòn mỏi đợi thương lái, nông dân xót xa trong mùa dứa 'đắng' 09/06/2026 07:38

(PLO)- Thương lái vắng bóng, giá dứa chín giảm sâu chưa từng có khiến nhiều nông dân trồng dứa ở xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa có nguy cơ lỗ nặng từ hàng trăm triệu đến cả tỉ đồng.

Ghi nhận của PLO những ngày đầu tháng 6, nhiều cánh đồng dứa thuộc xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa vắng bóng cả người thu hoạch lẫn thương lái. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với cảnh tấp nập người mua, người bán như nhiều năm trước đây...

Giá dứa giảm sâu, thương lái vẫn không đến

Giữa cái nắng cháy da thịt trên cánh đồng dứa xã Hà Long, người nông dân trồng dứa đã không còn tha thiết khi giá giảm sâu. Tình cảnh này khiến bao hộ nông dân trồng dứa có nguy cơ rơi vào cảnh trắng tay, thua lỗ nặng.

Cảnh tượng đìu hiu trên cánh đồng dứa xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa mùa thu hoạch.

﻿Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Khuôn mặt đen sạm vì nắng gió, mệt mỏi sau nhiều ngày mất ăn, mất ngủ, anh Nguyễn Mạnh Cường (43 tuổi) đội Hà Long 1, tay kéo bạt để che dứa nhằm ngăn dứa chín, cho biết chưa khi nào người trồng dứa khốn khổ như năm nay.

“Dứa đang bước vào vụ thu hoạch, hơn nửa tháng qua chúng tôi mòn mỏi đợi thương lái đến đặt mua nhưng đợi mãi mà không thấy. Trong khi đó, nhiều diện tích dứa đang dần chín rộ không được thu hoạch...” - anh Cường chua xót nói.

Dứa chín vàng ươm trên đồng nhưng vắng bóng cả người thu hoạch lẫn thương lái.

﻿Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Anh Cường dẫn chúng tôi đi quanh cánh đồng dứa mà cả gia đình anh kỳ vọng là nguồn thu năm nay nhưng khả năng sẽ thua lỗ nặng. Theo anh Cường, mỗi hecta dứa, anh đầu tư khoảng 300 triệu đồng cho giống, phân bón, nhân công và các chi phí khác.

Những năm trước đây, giá dứa dao động từ 15.000-17.000 đồng/kg. Với sản lượng bình quân đạt khoảng 50 tấn/ha, sau khi trừ chi phí mỗi hecta mang lại lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng.

Thương lái không đến khiến 5 hecta dứa của gia đình anh Cường mới chỉ thu hoạch được một phần nhỏ diện tích. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Gia đình tôi đầu tư 5 hecta dứa, nếu thuận lợi như mọi năm có thể lời khoảng 500 triệu. Thế nhưng năm nay, giá dứa loại 1 chỉ còn khoảng 5.000 đồng/kg mà vẫn không có người mua, thiệt hại ước tính gần 1 tỉ đồng. Công sức và vốn liếng bỏ ra mấy tháng trời, tôi không nghĩ rằng đến ngày thu hoạch lại đứng trước nguy cơ mất trắng, khó phục hồi để tiếp tục vụ sau" - anh Cường chua xót.

Những quả dứa đã chín vàng có thể bị hư hỏng trong vài ngày tới.. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Dứa chín vàng trên cánh đồng vắng người thu hoạch

Quan sát trên cánh đồng rộng hàng chục hecta, nông dân tới thu hoạch lại rất ít, khung cảnh rộng lớn nhưng gần như không một bóng người.

Cánh đồng dứa xã Hà Long bạt ngàn nhưng lại thưa vắng người mua-bán. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Gia đình tôi trồng hơn 2 hecta dứa, nhưng đến nay mới chỉ thu được khoảng 50 triệu đồng. Toàn bộ số dứa còn lại vẫn chưa được thu hoạch. Nếu không kịp bán trong vài ngày tới, dứa hư thì người trồng sẽ mất trắng” - anh Quách Văn Phan (54 tuổi), ngụ ở đội 1, xã Hà Long, buồn rầu nói.

Nhiều nông dân cho biết ngoài tình trạng dứa rớt giá thê thảm, họ còn phải đối mặt với cảnh nắng nóng kéo dài khiến dứa càng chín nhanh hơn bình thường.

Nông dân mua lưới, bạt che ngăn dứa chín nhanh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Đáng lo hơn, ngày càng có nhiều diện tích dứa bị nám vỏ, giảm chất lượng. Theo người nông dân, thương lái chỉ cần đến chậm một vài ngày thì có thể cả ruộng dứa đã hư hỏng.

Để ngăn dứa chín, người dân chỉ có cách bỏ tiền mua lưới, bạt che nắng cho dứa. Dù tốn kém cả chục triệu đồng, nhưng biện pháp này chỉ mang tính tạm thời và hiệu quả không cao.

Những quả dứa bị cháy nắng, hư hỏng khiến người nông dân càng lo lắng trước nguy cơ trắng tay sau mùa dứa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trên cánh đồng dứa Hà Long, không ít hộ dân bẻ dứa chất đống ven đường hoặc đành để mặc, điệp khúc “được mùa, mất giá” vẫn đang tái diễn.

Chính quyền vào cuộc giúp nông dân giảm thiệt hại

Nói về tình trạng giá dứa giảm sâu, nhiều nông dân đứng ngồi không yên, ông Mai Văn Thăng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Long, thông tin xã này có khoảng 700 hecta dứa.

Tuy nhiên, giá dứa năm nay giảm xuống chỉ còn 4.000-5.000 đồng/kg, thấp hơn nhiều so với các năm trước, khiến phần lớn hộ trồng dứa rơi vào cảnh thua lỗ.

Đôi mắt mệt mỏi của người nông dân khi dứa rớt giá vẫn không có người đến mua.

﻿Ảnh: ĐẶNG TRUNG

“Không chỉ giá giảm mạnh, lượng thương lái đến thu mua cũng rất ít. Trong khi đó, thời tiết nắng nóng gay gắt làm dứa bị nám và thối nhanh hơn. Điều này khiến người dân càng thêm khó khăn”, ông Thăng nói.

Với giá bán như hiện nay, dù người dân có bán hết dứa cũng vẫn rơi vào cảnh thua lỗ. Hiện chính quyền địa phương và các tổ chức hội đang tích cực kết nối với doanh nghiệp, đơn vị chế biến nông sản để tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần giảm bớt thiệt hại cho bà con nông dân, theo ông Thăng.

Dứa chất ven đường vì chưa thể tiêu thụ được, trong khi chính quyền vẫn đang tìm giải pháp tiêu thụ nhằm giảm bớt thiệt hại cho người nông dân. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thanh Hóa hiện có khoảng 4.000ha trồng dứa, tập trung chủ yếu tại các xã Hà Long, Vân Du, Nguyệt Ấn và các phường Bỉm Sơn, Quang Trung... Tình trạng giá giảm sâu và khó khăn trong tiêu thụ đang diễn ra trên diện rộng.

Chúng tôi rời đi khi ánh nắng mặt trời đã khuất sau những triền đồi dứa bạt ngàn, những người nông dân cũng chuẩn bị ra về trước khi màn đêm buông xuống. Họ vẫn đang trăn trở tìm hướng ra cho bài toán mưu sinh mùa tới.