Chiều 11-6: Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh 11/06/2026 15:02

(PLO)- Từ 15 giờ ngày 11-6, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt.

Chiều 11-6, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Theo đó, từ 15 giờ ngày 11-6, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm đồng loạt.

Cụ thể, xăng E5 giảm 452 đồng/lít, giá mới không cao hơn 21.332 đồng/lít. Dầu diesel giảm 989 đồng/lít, giá mới không cao hơn 25.877 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.037 đồng/kg, giá mới không cao hơn 18.608 đồng/lít.

Riêng xăng E10RON95 vẫn do các thương nhân đầu mối tự quyết định giá bán trên cơ sở giá nhiên liệu ethanol đầu vào, giá xăng nền đầu vào, các phụ phí, chi phí pha chế, logistics, thuế và lợi nhuận theo quy định...

Tại Petrolimex, giá xăng E10RON95-III công bố ngày 4-6 được bán với giá 22.330 đồng/lít; xăng E10RON95-V được bán với giá 23.230 đồng/lít.

Người dân đổ xăng tại cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: AH

Kỳ này, nhà điều hành yêu cầu trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học là 100 đồng/lít, dầu diesel 200 đồng/lít, dầu mazut 200 đồng/kg.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.