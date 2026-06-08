Lần đầu tiên Đồng Nai tổ chức sự kiện khuyến mại hàng hiệu, giảm giá đến 80% 08/06/2026 18:54

(PLO)- Đồng Nai Mega sale 2026 lần đầu tiên được tổ chức với hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước tham gia.

Chiều 8-6, Sở Công Thương TP Đồng Nai thông tin về sự kiện Đồng Nai Mega sale 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đồng Nai.

Theo đại diện Sở Công Thương, đơn vị đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó việc tổ chức khuyến mãi hàng hiệu 2026 phối hợp cùng Công ty TNHH thương mại dịch vụ BigBang nhằm thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng nội địa.

TP Đồng Nai rất quan tâm vấn đề đẩy mạnh thương mại dịch vụ, phấn đấu mục tiêu phát triển kinh tế 2 con số của TP.

Nhiều mặt hàng nổi tiếng sẽ được bày bán tại sự kiện Đồng Nai Mega sale 2026.

Do đó, Sở Công Thương tham mưu UBND TP thực hiện chương trình Đồng Nai Mega sale 2026. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 9 giờ ngày 10 đến hết ngày 14-6 tại khách sạn Aurora Plaza (số 253 Phạm Văn Thuận, phường Tam Hiệp).

“Đồng Nai Mega sale 2026 lần đầu tiên tổ chức trên địa bàn Đồng Nai với quy mô hơn 300 thương hiệu trong nước và nước ngoài thuộc nhiều lĩnh vực tiêu dùng thiết yếu và cao cấp, quy mô 68 gian hàng với đa dạng ngành hàng như thời trang, mỹ phẩm, trang sức, gia dụng…” - đại diện Sở Công Thương thông tin.

Phía Công ty TNHH thương mại dịch vụ BigBang cho biết, tất cả 68 gian hàng với hơn 300 thương hiệu nổi tiếng tại chương trình đều đảm bảo xuất xứ hàng hoá, sản phẩm, đặt lợi ích và quyền lợi của người tiêu dùng.

Đặc biệt, tại sự kiện Đồng Nai Mega sale 2026, nhiều mặt hàng sẽ có chương trình ưu đãi hấp dẫn với mức giảm giá lên đến 80%.

Đại diện Sở Công Thương nhận định, với sự tham gia của hàng trăm thương hiệu cùng nhiều hoạt động ưu đãi quy mô lớn, sự kiện sẽ trở thành điểm hẹn mua sắm nổi bật trong mùa hè năm nay, góp phần thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực thương mại - dịch vụ tại Đồng Nai trong giai đoạn phát triển mới.