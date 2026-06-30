Sôi động ngày hội tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất năm của Sun PhuQuoc Airways 30/06/2026 07:57

(PLO)- Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 - chiến dịch tuyển dụng tiếp viên hàng không lớn nhất từ trước đến nay của Sun PhuQuoc Airways - đã chính thức khởi động tại TP.HCM ngày 27-6, thu hút hơn 700 ứng viên trong và ngoài nước.

Ứng viên đến ngày hội tuyển dụng đa dạng quốc tịch, từ ứng viên Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Algeria - minh chứng rõ nét cho sức hút của thương hiệu Sun PhuQuoc Airways trên trường quốc tế.

Sức hút từ "ngày hội nghề nghiệp" giàu trải nghiệm

Không đơn thuần dừng ở mục tiêu tuyển dụng, ngày hội đã được thiết kế như một không gian trải nghiệm toàn diện về nghề tiếp viên hàng không.

Khác với hình ảnh thường thấy của các buổi tuyển dụng truyền thống, ngày hội của Sun PhuQuoc Airways được tổ chức theo mô hình Career Festival, nơi ứng viên được trải nghiệm văn hóa và môi trường làm việc thông qua quầy grooming miễn phí (trang điểm, làm tóc), mặc thử trang phục tiếp viên hàng không, hay tập dượt các kỹ năng đặc thù của tiếp viên hàng không …

Thay vì chỉ đơn thuần ngồi chờ đến lượt phỏng vấn, ứng viên được "hóa thân" thành tiếp viên hàng không của hãng thông qua một chuỗi hoạt động được đầu tư công phu, giúp các bạn tự tin hơn khi bước vào vòng thi tuyển với diện mạo rạng rỡ, đầy sức sống.

Khoác lên mình bộ đồng phục tiếp viên hàng không của Sun PhuQuoc Airways, nhiều bạn trẻ không khỏi háo hức khi thấy được diện mạo tương lai nếu trở thành một phần của hãng hàng không có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

Mỗi ứng viên còn được trực tiếp tập dượt những kỹ năng đầu tiên của nghề tiếp viên hàng không, thông qua phần hướng dẫn cấp cứu cơ bản và quy tắc an toàn bay - nền tảng không thể thiếu trong hành trình trở thành tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.

Ứng viên hào hứng thực hành các hướng dẫn an toàn bay. Không khí sự kiện trở nên sôi động với phần dance challenge, khu vực photobooth check-in, thu hút đông đảo ứng viên trẻ tham gia.

Đãi ngộ đặc biệt chỉ có tại Sun PhuQuoc Airways

Điểm nhấn được chờ đợi nhất trong ngày hội chính là thông tin về chính sách đãi ngộ đặc biệt, lần đầu tiên được công bố trực tiếp tại sự kiện: 20 ứng viên xuất sắc nhất tại Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 sẽ được tài trợ khóa học tại Thái Lan hoặc Malaysia. Trước khi bắt đầu hành trình du học, các ứng viên này còn được trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group, từ lưu trú khách sạn, ẩm thực đến các hoạt động vui chơi giải trí và show diễn.

Thông tin về 20 suất tài trợ khóa học tại Thái Lan, Malaysia dành cho ứng viên xuất sắc nhất được công bố ngay tại sự kiện, tạo nên hiệu ứng phấn khích lan rộng khắp khán phòng. Đây cũng là lời "mời gọi" đầy thuyết phục dành cho những ứng viên còn đang cân nhắc tham gia sự kiện tiếp theo tại Hà Nội vào ngày 18-7.

Một điểm cộng được nhiều ứng viên nhắc đến là khu vực tea break được đầu tư công phu, với các món ăn nhẹ chất lượng - điều không phải sự kiện tuyển dụng nào cũng chú trọng đầu tư. Khu vực tea break được chuẩn bị chu đáo, mang đến cho ứng viên cảm giác được chào đón và trân trọng ngay từ những bước đầu tiên.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn triển khai livestream trực tiếp tại sự kiện để giải đáp thắc mắc theo thời gian thực cho những ứng viên không thể đến trực tiếp, kèm theo các hoạt động tặng quà tương tác trên sóng livestream.

Toàn bộ ứng viên tham dự sự kiện đều nhận được quà tặng từ Sun PhuQuoc Airways. Đặc biệt, 4 ứng viên may mắn đã trúng mô hình máy bay có giá trị trong các phần bốc thăm trúng thưởng diễn ra xuyên suốt sự kiện.

Khép lại một ngày tuyển dụng đầy cảm xúc, 120 ứng viên đã chính thức được tuyển chọn trở thành tiếp viên hàng không của hãng Sun PhuQuoc Airways. Đây cũng là đợt tuyển chọn không giới hạn đầu tiên, và tuyển được số ứng viên cao nhất trong các đợt tuyển dụng của hãng bay. Chặng tiếp theo của Cabin Crew Mega Recruitment Roadshow 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 18-7 tới.

Với cách tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo cùng những chính sách đãi ngộ hấp dẫn, Sun PhuQuoc Airways đang cho thấy quyết tâm xây dựng một đội ngũ tiếp viên hàng không chất lượng, sẵn sàng mọi nguồn lực để bứt tốc trong năm tới.