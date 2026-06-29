Giá trái cây ngoại ngày càng rẻ tràn ngập thị trường 29/06/2026 10:05

(PLO)- Sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu đang đặt ra bài toán và tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên sản phẩm trong nước, đặc biệt ở phân khúc trung cấp.

Vừa xem livestream và chốt đơn 2 kg táo Envy Mỹ với giá 150.000 đồng, chị Mỹ Huyền, người tiêu dùng tại phường An Hội Tây, TP.HCM cho biết, đây là mức giá rất tốt, vì loại táo này phải dao động từ 180.000 đồng trở lên.

Trái cây nhập khẩu về Việt Nam ngày càng nhiều

Chị Huyền cũng cho biết, hiện nay trái cây nhập khẩu ngày càng phong phú, với đủ loại từ bình dân đến cao cấp, và xuất hiện phổ biến ở chợ dân sinh cho tới cửa hàng nhập khẩu.

Ghi nhận một số chợ dân sinh tại TP.HCM như Phạm Văn Bạch, chợ Thạch Đà, Bà Chiểu... người tiêu dùng không khó để tìm kiếm các sản phẩm trái cây nhập ngoại từ đào, lê, táo, măng cụt, cho tới kiwi, nho.

Bà Thảo Vân, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch cho biết, dù đang vào mùa trái cây của miền Nam với đủ loại từ xoài, dưa hấu, thanh long với giá rất rẻ, song nhu cầu về trái cây nhập ngoại như nho, lê, táo vẫn khá nhiều. Do đó, các tiểu thương vẫn tăng nhập khẩu trái cây ngoại.

Cũng theo bà Vân, hiện nay nguồn trái cây ngoại rất phong phú, không chỉ là Trung Quốc mà còn ở Thái Lan, Mỹ.

"Ở cửa hàng chúng tôi vẫn bán 60% là trái cây nội địa và 40% trái cây nhập ngoại, tỉ lệ trái cây nhập khẩu đã tăng đáng kể so với 2 năm trước đây. Giá cả cũng rẻ hơn đáng kể, ví dụ nho mẫu đơn Hàn Quốc trước đây giá cả triệu đồng/kg, nhưng hiện tại dòng nho nếu có xuất xứ từ Trung Quốc giá chỉ từ 149.000 đồng/kg đối với hàng tuyển. Tương tự lê nâu nhập khẩu hiện giá rẻ hơn cùng kỳ 10% từ 39.000 đồng đến 125.000 đồng/kg tùy quốc gia nhập khẩu"- bà Vân nói.

Giá trái cây ngoại nhập và nội nhập đang ngày một rẻ. Ảnh: THU HÀ

Ngay cả các nhà xuất khẩu rau quả của Mỹ cũng nhìn nhận Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng nhất nhờ vào tốc độ tăng trưởng đứng đầu khu vực và châu lục. Ghi nhận từ Hội đồng táo Washington chỉ ra, lượng táo của bang xuất khẩu sang Việt Nam tăng đều và hiện Việt Nam nằm trong top 5 thị trường xuất khẩu lớn nhất của táo Washington trong niên vụ 2024 - 2025.

“Việt Nam là một thị trường rất quan trọng đối với chúng tôi. Đây là 1 trong 5 thị trường xuất khẩu táo Washington lớn nhất xét theo sản lượng”, bà Lindsey Huber, quản lý marketing quốc tế của hội đồng, cho biết.

Trái cây nhập ngoại về chợ, siêu thị và các chuỗi cửa hàng nhập khẩu ngày càng phong phú chủng loại và giá thành. Ảnh: THU HÀ

Cần tính tới bài toán nâng cao chất lượng sản phẩm nội địa

Nói với PLO, bà Phan Bảo Thy, Giám đốc truyền thông của chuỗi siêu thị Thực phẩm Kingfoodmart thông tin, trong khoảng 6 tháng đầu năm, sức mua của nhóm trái cây nhập khẩu tại Kingfoodmart tăng ở mức hai chữ số so với cùng kỳ, nổi bật ở các sản phẩm đến từ New Zealand, Mỹ, Úc, Hàn Quốc và Nam Phi.

Người tiêu dùng hiện không chỉ mua vào các dịp lễ, Tết mà đã dần xem trái cây nhập khẩu là lựa chọn thường xuyên nhờ chất lượng ổn định, nguồn gốc rõ ràng và giá thành ngày càng hợp lý.

Đại diện một chuỗi trái cây nhập khẩu lớn tại TP.HCM cũng nhìn nhận, trái cây nhập khẩu về Việt Nam đang thuận lợi và rẻ hơn so với các năm trước đó. Một trong những nguyên nhân giúp trái cây ngoại ngày càng phổ biến là thuế nhập khẩu giảm mạnh, nhờ vào các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTTP… đã kéo thuế của nhiều mặt hàng về mức thấp, thậm chí là 0%.

Số liệu từ Hải quan cho thấy, tính sơ bộ 20 ngày đầu của tháng 6, cùng với sự tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu rau quả vào Việt Nam đã tăng 14,5% so với tháng trước, đạt hơn 270 triệu USD.

Tính chung 6 tháng đầu năm nhập khẩu rau quả vào Việt Nam đạt gần 1.6 triệu USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này tăng cao hơn so với mức tăng 14% của xuất khẩu rau quả.

Nhìn vào số liệu trên, ông Nguyễn Văn Mười, Phó tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam vẫn cho biết, tốc độ này đang tăng nhanh, nhưng hiện tại rau quả Việt Nam vẫn đang duy trì cán cân xuất siêu.

Cũng theo ông Mười, những số liệu trên cũng phản ánh xu hướng hội nhập hai chiều của ngành rau quả. Việt Nam không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu các loại trái cây nhiệt đới thế mạnh mà còn là thị trường tiêu thụ tiềm năng cho các loại nông sản đặc trưng từ các quốc gia ôn đới.

Tuy nhiên nhìn nhận ở góc độ thương mại, ông Mười cho rằng, sự gia tăng nhanh của trái cây nhập khẩu đang đặt ra bài toán và tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên sản phẩm trong nước, đặc biệt ở phân khúc trung cấp.

"Vì thế, các doanh nghiệp nội địa cần nâng cao chất lượng, mẫu mã hàng hóa, cách trưng bày sản phẩm, bởi hiện nay người tiêu dùng ngày càng đề cao tính an toàn của sản phẩm"- ông Mười nói.