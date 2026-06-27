Đà Nẵng: Mãn nhãn đêm khai mạc lễ hội biển Tam Thanh 27/06/2026 05:23

(PLO)- Lễ hội biển Tam Thanh với chủ đề Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi chính thức khai mạc với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

Tối 26-6, tại bãi biển Tam Thanh (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng), UBND phường Quảng Phú tổ chức lễ hội biển Tam Thanh năm 2026, với chủ đề Tam Thanh – Biển xanh vẫy gọi.

Chương trình nghệ thuật hấp dẫn.

Đây là một trong những sự kiện tiêu biểu của phường Quảng Phú trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Quảng Phú – Sắc màu mùa hè năm 2026, hưởng ứng lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng năm 2026.

Mục đích lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hoá cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đồng thời, góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam TP Đà Nẵng.

Hàng chục nghệ sĩ tại chương trình.

Từ nhiều năm qua, lễ hội biển Tam Thanh là sự kiện thường niên và trở thành thương hiệu du lịch, văn hóa tiêu biểu của TP Tam Kỳ cũ và phường Quảng Phú sau khi sắp xếp.

Năm 2026 đánh dấu một giai đoạn mới, là năm đầu tiên phường Quảng Phú tổ chức lễ hội với vai trò là đơn vị cấp phường của TP Đà Nẵng. Lễ hội được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của cộng đồng và tiếp tục khẳng định vị thế của Tam Thanh là điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và giàu bản sắc.

Nhiều tiết mục lấy cảm hứng từ hoạt động đánh bắt cá của ngư dân Tam Thanh.

Lễ hội có nhiều hoạt động phong phú, quy mô như: trình diễn nghệ thuật thả diều, trưng bày nghệ thuật đá cảnh, không gian ẩm thực và trưng bày sản phẩm, trải nghiệm chèo thuyền Kayak trên sông Trường Giang, thi bơi biển… Các hoạt động hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách trải nghiệm đáng nhớ.

Theo ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường, Quảng Phú – là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi giao hòa giữa lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Quảng Phú không chỉ có biển Tam Thanh mát lành, dòng Trường Giang thơ mộng, mà còn có nhiều giá trị, di sản truyền thống quý báu.

Ông Huỳnh Ngọc Bá, Chủ tịch UBND phường Quảng Phú.

“Xác định vai trò là một trong những điểm đến quan trọng tại khu vực phía Nam TP Đà Nẵng, là khu vực có tính chất kết nối, lan tỏa du lịch vùng, Đảng bộ, Chính quyền phường Quảng Phú đã nỗ lực đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, quy hoạch; thu hút các nhà đầu tư; thực hiện nhiều giải pháp phát triển du lịch cộng đồng, phát huy giá trị của Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, liên kết phát triển du lịch vùng”, ông Bá nói.