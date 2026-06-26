Cầu Hiền Lương sẽ thành sân khấu thực cảnh tại Lễ hội Vì Hòa bình 2026 26/06/2026 05:20

(PLO)- Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.

Chiều 25-6, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế giới thiệu Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026.

Lễ hội năm nay có chủ đề Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình, diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12-2026 với nhiều hoạt động tri ân, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động cộng đồng, mang thông điệp hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình, cho biết tiếp nối thành công của kỳ lễ hội đầu tiên năm 2024, năm nay Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ hội với quy mô cấp quốc gia.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân phát biểu tại họp báo. Ảnh: BTC.

Theo ông Tân, lễ hội được xây dựng theo hướng trang trọng, hiện đại, giàu tính nhân văn và có sức lan tỏa sâu rộng, nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa, giá trị của hòa bình; tôn vinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị và lan tỏa thông điệp hòa bình đến nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Lễ hội cũng là dịp tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quảng bá hình ảnh Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc; giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của địa phương; đồng thời tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh Lễ hội Vì Hòa bình không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn là sự hưởng ứng, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng một tương lai hòa bình, bền vững cho các thế hệ mai sau.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường, đây cũng là bước triển khai cụ thể các định hướng chiến lược của Việt Nam về phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, trong đó có mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị không chỉ mang ý nghĩa tri ân những hy sinh trong quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển.

Ban tổ chức trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: BTC.

Theo Ban tổ chức, lễ khai mạc Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 ngày 4-7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

Chương trình được dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật thực cảnh, kết kết hợp đa không gian trên bờ và dưới sông, kết nối hai trục Bắc - Nam của sông Bến Hải qua cầu Hiền Lương lịch sử.

Một trong những hoạt động trọng điểm của lễ hội là chương trình Thắp nến tri ân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, diễn ra tối 26-7 tại các nghĩa trang liệt sĩ, nhà tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn nhằm tri ân, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Lễ hội Khinh khí cầu dự kiến được tổ chức vào tháng 11 với sự tham gia của các phi công, đội khinh khí cầu và nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ. Concert Quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 12-2026 với mục tiêu kết nối con người thông qua ngôn ngữ âm nhạc.

Phối cảnh sân khấu. Ảnh: BTC.

Trước đó, chuỗi hoạt động của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 đã được khởi động bằng Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình diễn ra từ ngày 18 đến 19-4 với sự tham dự của hơn 500 vận động viên trong và ngoài nước.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề Huyền thoại mẹ tổ chức tối 20-6 tại Quảng trường Bảo Ninh, phường Đồng Hới cũng để lại nhiều dấu ấn với khán giả.

Ngoài các sự kiện chính, lễ hội còn có nhiều hoạt động hưởng ứng như Giải chạy Marathon quốc tế Quang Tri Amazing Marathon vào tháng 8-2026, triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng cùng các hoạt động kỷ niệm 100 năm Cà phê Khe Sanh trong tháng 10-2026.