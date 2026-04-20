Chương trình nghệ thuật 'Âm vang Tổ quốc' trực tiếp trên VTV1 quy mô cỡ nào? 20/04/2026 16:20

Tiếp nối thành công của các sự kiện quốc gia, chương trình nghệ thuật Âm vang Tổ quốc 2026 sẽ diễn ra tối 28-4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), với quy mô dàn dựng thực cảnh lớn nhất từ trước đến nay.

Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng các lực lượng vũ trang, được kỳ vọng mang đến một bản hùng ca về lịch sử, đồng thời thể hiện năng lực sáng tạo của người Việt trong kỷ nguyên mới.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng giám đốc Netmedia, Tổng đạo diễn chương trình, cho biết điểm khác biệt lớn nhất của Âm vang Tổ quốc 2026 so với các concert quốc gia trước đó là tính “giao thoa cực hạn”.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Tổng giám đốc Netmedia, Tổng đạo diễn chương trình. Ảnh: TT

Chương trình kết hợp dàn nhạc giao hưởng với rock, ứng dụng công nghệ mapping 3D và dàn dựng thực cảnh với quy mô hơn 2.000 diễn viên, hướng tới việc kết nối các thế hệ khán giả.

Theo ông Dũng, phần thực cảnh mang tên Bình yên Tổ quốc với sự tham gia của lực lượng kỵ binh, cảnh sát cơ động và chó nghiệp vụ nhằm truyền tải thông điệp về sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây được kỳ vọng là điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình.

Ở phần mở đầu, hình tượng trống đồng được chọn làm “sợi chỉ đỏ”, với hơn 1.000 diễn viên tái hiện các hoa văn thông qua chuyển động hình thể, kết hợp công nghệ mapping để tạo nên trải nghiệm thị giác sống động cho hàng chục nghìn khán giả.

Qua đó, câu chuyện về cội nguồn Lạc Long Quân - Âu Cơ được kể lại bằng ngôn ngữ trình diễn hiện đại.

Về âm nhạc, chương trình gồm hai phần, trong đó phần sau có sự tham gia của các ban nhạc rock, mang đến cách thể hiện mới cho các ca khúc cách mạng. Theo Tổng đạo diễn, đây không phải là sự mạo hiểm mà là cách làm mới niềm tự hào dân tộc, giúp âm nhạc chính thống trở nên gần gũi hơn với giới trẻ.

Với quy mô hơn 40.000 khán giả, chương trình diễn ra dịp nghỉ lễ 30-4 được dự báo tạo sức hút lớn. Ban tổ chức cho biết, dù số lượng khán giả tại sân vận động đã ở mức kỷ lục vẫn khó đáp ứng nhu cầu của đông đảo công chúng.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) và tiếp sóng trên nhiều kênh địa phương, nền tảng số.

Chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc" 2026 kết hợp dàn nhạc giao hưởng với rock, ứng dụng công nghệ mapping 3D và dàn dựng thực cảnh. Ảnh: TT

Trước tình trạng xuất hiện việc rao bán vé mời trái phép, đại diện ban tổ chức khẳng định mọi hành vi tự ý mua bán vé đều vi phạm, có dấu hiệu trục lợi.

Ban tổ chức đã phối hợp với các cơ quan chức năng để giám sát, đồng thời khuyến cáo khán giả cảnh giác với các trang web, fanpage giả mạo. Vé tham dự được dán tem an ninh và kiểm soát nghiêm ngặt nhiều lớp tại khu vực vào sân.

Liên quan đến Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ông Nguyễn Trung Dũng nhận định Âm vang Tổ quốc là một ví dụ điển hình về công nghiệp văn hóa, khi kết hợp yếu tố bản sắc với công nghệ trình diễn và tư duy tổ chức hiện đại.

Chương trình góp phần khẳng định khả năng tự thân của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, hướng tới tầm quốc tế.

Theo Tổng đạo diễn, sau 150 phút chương trình, điều đọng lại là niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào kỷ nguyên phát triển mới. Âm vang Tổ quốc hướng đến việc lan tỏa tinh thần tự hào và khát vọng vươn mình của dân tộc trong lòng mỗi khán giả.