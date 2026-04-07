Kỵ binh, quân khuyển và dàn rocker đình đám hội ngộ trong "Âm vang Tổ quốc" 07/04/2026 15:26

(PLO)- Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" sẽ có sự xuất hiện của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động cùng quân khuyển.

Tối 28-4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc" sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đây là sự kiện mở đầu chuỗi chương trình "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026.

Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo, phối hợp thực hiện cùng Đài Truyền hình Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Công ty Cổ phần Netmedia.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Sự kiện cũng hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 140 năm ngày Quốc tế Lao động; 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 67 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Âm vang Tổ quốc". Ảnh: BTC

Chương trình bắt đầu lúc 20 giờ ngày 28-4, dự kiến thu hút khoảng 40.000 khán giả với sự tham gia của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên và 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

"Âm vang Tổ quốc" gồm hai phần. Phần I kéo dài 90 phút, truyền hình trực tiếp trên VTV1 với ba chương: Trường ca trên Trống Đồng, Âm vang lịch sử và Khát vọng Việt Nam. Phần II kéo dài 60 phút dành riêng cho giới trẻ, phát trực tiếp trên ứng dụng VTVgo. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tại Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là lấy hình tượng trống đồng xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock cùng các thủ pháp sân khấu hiện đại. Qua đó, chương trình tái hiện truyền thống lịch sử, vẻ đẹp văn hóa và khơi gợi niềm tự hào dân tộc.

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ như: Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa cùng hai ban nhạc rock Bức Tường và Ngũ Cung.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các nghệ sĩ gạo cội: NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi… cùng phần hòa tấu của dàn nhạc Symphony, Thanh Âm Xanh Band dưới sự chỉ huy của nhạc sĩ Đồng Quang Vinh.

Điểm nhấn của chương trình là lấy hình tượng trống đồng xuyên suốt, kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ, rock. Ảnh: BTC

Chương trình không chỉ là đêm nghệ thuật mà còn là "lời hiệu triệu" để mỗi người Việt Nam cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc. Ông Dũng cho biết thêm, chương trình sẽ có những màn xuất hiện đặc biệt của lực lượng kỵ binh cảnh sát cơ động và phần biểu diễn của Bộ đội Biên phòng cùng quân khuyển.

Sau phần chính luận, sân Mỹ Đình sẽ "bùng nổ" với 60 phút âm nhạc dành cho giới trẻ, nổi bật là các tiết mục rock cách mạng. "Âm vang Tổ quốc" được kỳ vọng là sự kiện văn hóa nghệ thuật nổi bật nhất năm 2026, góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến và niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.