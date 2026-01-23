Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng' mừng thành công Đại hội XIV 23/01/2026 10:04

(PLO)- Chương trình Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng là hoạt động văn hóa – chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV bế mạc.

Tối nay (23-1), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng được tổ chức trọng thể, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-2026).

Chương trình là hoạt động văn hóa – chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng bế mạc, nhằm khẳng định thành công rực rỡ của Đại hội, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm vóc và những định hướng lớn được xác lập tại sự kiện chính trị trọng đại này.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Ảnh: TTXVN

Qua đó, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình khẳng định những thành tựu to lớn sau 40 năm Đổi mới (1986-2026), lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối Đổi mới của Đảng.

Đồng thời, chương trình tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Thủ đô – trái tim của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Với chủ đề Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chương trình khẳng định chân lý lịch sử rằng mọi kỳ tích của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ tầm nhìn đúng đắn và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để toàn xã hội bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chương trình có thời lượng khoảng 100 phút, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên các kênh của Đài Tiếng nói Việt Nam và được các đài phát thanh, truyền hình địa phương tiếp sóng.

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam cùng lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng, kết hợp ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến những tiết mục hùng tráng, trang nghiêm và giàu cảm xúc.

Phần nghệ thuật của chương trình được dàn dựng công phu với ba chương xuyên suốt mang chủ đề Tầm nhìn mới – Kỳ tích mới – Kỷ nguyên mới.

Chương đầu tiên, Tráng ca dưới cờ Đảng, tái hiện tầm nhìn về con đường giải phóng dân tộc và kỳ tích độc lập, thống nhất, như một hành trình lịch sử – tư tưởng – cảm xúc về con đường Việt Nam đi tới độc lập, tự do, hạnh phúc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chương tiếp theo, Với Đảng, trọn niềm tin yêu, thể hiện tầm nhìn Đổi mới và kỳ tích phát triển của đất nước, phản ánh những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng của Đảng, tạo nên những bước ngoặt và vận hội mới trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Không khí lao động hăng say của các tầng lớp nhân dân được khắc họa sinh động, cho thấy Nghị quyết của Đảng đã và đang đi vào cuộc sống. Thủ đô Hà Nội xuất hiện như điểm hội tụ niềm tin và hy vọng của cả nước.

Chương cuối, Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, khẳng định tầm nhìn về kỷ nguyên vươn mình được xác lập tại Đại hội XIV, lan tỏa niềm tin vào tương lai rực rỡ của đất nước, tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Chương trình khép lại bằng màn pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn, như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường và hạnh phúc.

Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng được xác định là điểm nhấn đặc biệt, giàu ý nghĩa chính trị, văn hóa và nghệ thuật, thể hiện niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và quyết tâm đoàn kết một lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV.