'Nơi yêu thương là nhà': Đừng để thiếu kỹ năng làm rạn nứt gia đình 28/02/2026 16:36

(PLO)- Cuốn sách “Nơi yêu thương là nhà” không mang đến công thức hạnh phúc chung có thể áp dụng cho mọi nhà nhưng nhấn mạnh thông điệp đừng tự tay hủy hoại hạnh phúc gia đình vì thiếu kỹ năng.

Ngày 28-2, tại chi nhánh Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ở TP.HCM đã diễn ra sự kiện ra mắt cuốn sách “Nơi yêu thương là nhà” (Hành trình tạo dựng hạnh phúc).

Trong nhịp sống hiện đại đầy áp lực, chúng ta có thể thành công ngoài xã hội, nhưng nếu gia đình rạn nứt, mọi thành tựu cũng bỗng chốc sụp đổ. Bởi lẽ, gia đình là nền tảng quan trọng cho mọi khởi đầu, là trường học đầu tiên của mỗi người.

Giữ gìn gia đình không phải là trách nhiệm của riêng ai, đó là lựa chọn yêu thương mà mỗi người phụ nữ, mỗi người đàn ông, mỗi người mẹ, mỗi người cha, mỗi thành viên đều có thể bắt đầu từ hôm nay.

“Nơi yêu thương là nhà” giúp bạn nhận ra hạnh phúc không phải điều tự nhiên mà có, đó là kết quả của sự thấu hiểu, kiên nhẫn và nỗ lực mỗi ngày.

Cuốn sách được cấu trúc thành hai phần rõ rệt, dẫn dắt người đọc đi từ nhận thức đến thực hành.

Phần I với chủ đề “Giữ gìn và làm giàu kho báu” tập trung giúp người đọc nhận diện và trân quý giá trị cốt lõi của hạnh phúc gia đình. Từ việc khẳng định gia đình là “kho báu của đời người”, nhóm tác giả mong bạn đọc hiểu rằng hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Các chương sách lần lượt mở ra “bản đồ tình yêu” trong gia đình, giúp độc giả thấu hiểu 5 ngôn ngữ yêu thương, vai trò của giao tiếp, sự kiên nhẫn và cách quản lý mâu thuẫn để những khác biệt không trở thành rạn nứt. Đây là phần nền tảng giúp mỗi người học cách nhìn lại, giữ gìn và xây đắp tổ ấm từ những điều tưởng chừng nhỏ bé nhưng vô cùng quan trọng.

Tác giả Phạm Thị Thuý (bìa phải) và tác giả Dương Ngọc Hân (bìa trái) tại sự kiện ra mắt cuốn sách "Nơi yêu thương là nhà". ẢNH: TC

Phần II mang tên “Hành trình hạnh phúc” mở rộng góc nhìn về đời sống hôn nhân và gia đình trong cuộc sống hiện đại. Cuốn sách bàn đến hành trang cần thiết trước hôn nhân, cách gìn giữ yêu thương khi khoảng cách cảm xúc dần hình thành, sự sẻ chia trong việc nhà, cũng như những thay đổi của gia đình trước tác động của công nghệ.

Không né tránh những nguyên nhân hủy hoại hạnh phúc, nhóm tác giả đi thẳng vào các xung đột đời thường, nguy cơ “tắt lửa” trong tổ ấm, câu chuyện ngoại tình, ly hôn và vai trò làm cha mẹ như một “nghề” đòi hỏi học hỏi không ngừng. Phần này giúp người đọc đối diện chính mình và bình yên đưa ra lựa chọn hạnh phúc dựa trên giá trị của tình yêu thương.

Nhóm tác giả chia sẻ một trong những con đường dài nhất trên thế giới này chính là con đường từ lý thuyết đến thực hành, từ biết đến làm. Thêm nữa, không gia đình nào hoàn toàn giống nhau. “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” - Nơi yêu thương là nhà không mang đến “công thức hạnh phúc chung” cho mọi người, nhưng trên hết, đừng tự tay mình hủy hoại hạnh phúc chỉ vì thiếu kỹ năng.

Được biết, cuốn sách là tâm huyết của 3 tác giả giàu kinh nghiệm.

Đó là TS Phạm Thị Thúy, chuyên gia xã hội học, tâm lý trị liệu với 25 năm kinh nghiệm tham vấn tâm lý. Bà cũng là tác giả của nhiều đầu sách nổi tiếng như Thai giáo – Phương pháp khoa học dạy con từ trong bụng mẹ, Vì đó là người cha, Chăm trái tim con ấm...

Đồng tác giả là bà Dương Ngọc Hân, chuyên gia biên tập và cố vấn xuất bản với 28 năm kinh nghiệm, chuyên gia tham vấn tâm lý và giảng dạy kỹ năng sống. Cùng ThS Uyên Đào, Thạc sĩ Khoa học truyền thông (Đại học Kỹ thuật Ilmenau, CHLB Đức), tác giả và cố vấn nội dung có nhiều tác phẩm xuất bản trong và ngoài nước.