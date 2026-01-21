Ra mắt bộ sách ‘Củ Chi - Đất thép Thành đồng’ 21/01/2026 16:35

(PLO)- Bộ sách “Củ Chi - Đất thép Thành đồng” ghi lại ký ức chiến đấu anh dũng của quân dân Củ Chi, tái hiện hai cuộc kháng chiến, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Ngày 21-1, tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố bộ sách “Củ Chi - Đất thép Thành đồng”.

Củ Chi là vùng “đất thánh cách mạng” nổi tiếng trong khu Tam giác sắt Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng, nơi được mệnh danh là “ra ngõ gặp anh hùng”.

Mỗi tên đất, tên người nơi đây đã đi vào lịch sử với những kỳ tích được hun đúc từ công sức và máu xương của quân và dân cả nước, làm nên truyền thống cách mạng anh hùng của huyện Củ Chi.

﻿ Các đại biểu đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi trong khuôn khổ buổi lễ công bố bộ sách “Củ Chi - Đất thép Thành đồng”. Ảnh: HẢI NHI

Tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam lần thứ hai, tổ chức ngày 17-9-1967, quân và dân Củ Chi vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu cao quý “Đất thép Thành đồng” và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Ba.

Bộ sách “Củ Chi - Đất thép Thành đồng”. Ảnh: HẢI NHI

Nhằm ghi lại những ký ức thiêng liêng, truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường của các thế hệ từng sống, công tác, chiến đấu và học tập tại Củ Chi, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy biên soạn bộ sách “Củ Chi - Đất thép Thành đồng”.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cho biết trong quá trình triển khai, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã nhiều lần họp Ban Cố vấn và Ban Biên soạn để xây dựng kế hoạch, đề cương nội dung, quy chế làm việc và cho ý kiến về bộ sách.

Ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Chúng tôi làm việc với các cơ quan và các câu lạc bộ truyền thống kháng chiến nhằm lập danh sách nhân chứng, mời tham gia viết bài.

Bên cạnh đó, chúng tôi sưu tầm các bài viết, hồi ức, hồi ký từ sách, báo về căn cứ Củ Chi, đồng thời gửi gần 150 giấy mời viết bài đến các nhân chứng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM và các nhà khoa học” - ông Trần Văn Khuyên cho hay.

Theo ông Trần Văn Khuyên, bộ sách phản ánh sinh động cuộc sống, chiến đấu, học tập, lao động và rèn luyện gian khổ của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên chiến trường Củ Chi, qua đó làm nổi bật khí phách, tình cảm cách mạng và niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng.

Ông Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tặng sách đến các đại biểu tham gia buổi lễ. Ảnh: HẢI NHI

Bộ sách đồng thời là nguồn tư liệu quý tái hiện hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Sau 4 năm triển khai thực hiện, bộ sách “Củ Chi - Đất thép Thành đồng” đã hoàn thành và xuất bản với số lượng 1.000 bộ, gồm 147 bài viết, hồi ký, hồi ức, chia thành ba tập.

Trong đó, tập 1 gồm các nội dung mang tính khái quát và chuyên sâu, với phần “Những vấn đề chung” gồm 17 bài viết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu, thể hiện theo thể loại chính luận, tập trung phân tích, đánh giá sự kiện và ý nghĩa lịch sử.

﻿ ﻿ Các đại biểu di chuyển đến buổi lễ công bố bộ sách “Củ Chi - Đất thép Thành đồng”. Ảnh: HẢI NHI

Phần viết về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trên chiến trường Củ Chi gồm 21 bài, do các nhà khoa học lịch sử, cơ quan quân sự, Huyện Củ Chi và một số nhân chứng thực hiện.

Tập 2 gồm 109 bài viết, hồi ký, hồi ức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân, phản ánh sinh động cuộc sống, công tác, học tập, hoạt động và chiến đấu trên chiến trường Củ Chi qua các giai đoạn kháng chiến.

Tập 3 tập hợp các tư liệu gồm danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng, danh sách Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Củ Chi, các sự kiện tiêu biểu của vùng căn cứ Củ Chi, hệ thống ảnh tư liệu và phần phụ lục.