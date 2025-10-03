Nhiều công nghệ mới về sách và xuất bản sẽ ra mắt bạn đọc tại Hội sách Hà Nội lần thứ X 03/10/2025 18:15

(PLO)- Lần đầu tiên, nhiều ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực xuất bản và công nghiệp văn hoá sẽ ra mắt bạn đọc, người dùng tại Hội sách Hà Nội lần thứ X – năm 2025…

20 giờ tối 3-10, tại vườn hoa đền Bà Kiệu (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ X – 2025 với chủ đề "Thăng Long – Hà Nội khát vọng vươn mình”.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9, 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 26 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 5-10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, khẳng định vị thế của một ngày hội văn hóa đọc lớn của Thủ đô.

Với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội khát vọng vươn mình”, Hội Sách năm nay mang đến cho bạn đọc không gian trưng bày, triển lãm nhiều ấn phẩm về Thăng Long - Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, truyền thống giáo dục khoa cử, danh nhân khoa bảng.

Hội sách Hà Nội lần thứ 10 sẽ xuất hiện nhiều ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực xuất bản và công nghiệp văn hoá.

Điểm nhấn là Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến và Tủ sách Văn Miếu - Quốc Tử Giám phiên bản điện tử. Bên cạnh đó, khu vực thư viện lưu động sẽ phục vụ miễn phí hàng trăm đầu sách về lịch sử, văn hóa, di sản và con người Hà Nội.

Điểm mới của Hội Sách 2025 là sự xuất hiện của các ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực xuất bản và công nghiệp văn hóa như sách điện tử; sách đa chức năng; tương tác với “Cụ rùa AI”; Trải nghiệm thực tế ảo VR360; Tra cứu bản đồ số GIS về 34 tỉnh, thành mới; In họa tiết bia Tiến sĩ hay thực hành khâu sách cổ truyền.

Đây là những hoạt động lần đầu tiên có mặt tại Hội Sách Hà Nội, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho độc giả.

Cùng với không gian trưng bày và các gian hàng sách, các nhà xuất bản và công ty sách còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu, ra mắt tác phẩm mới.

Tiêu biểu là buổi giao lưu chủ đề “Hai thế hệ tướng lĩnh - Một dòng chảy lịch sử” với Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng và đại diện gia đình cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, giới thiệu bộ sách gồm 4 cuốn viết về Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Buổi giao lưu giới thiệu bộ tiểu thuyết lịch sử “Vạn Xuân” của nhà văn người Pháp Yveline Féray với sự tham gia của nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên và nhà văn Hà Thủy Nguyên.

Buổi ra mắt tác phẩm “Xứ sở sương mù: Cuộc truy tầm Keo dán kí ức” cùng dịch giả Ngân Hà và TS Nguyễn Thụy Anh.

Qua 10 lần tổ chức, Hội Sách Hà Nội đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên, là điểm hẹn của các đơn vị xuất bản và bạn đọc yêu sách trong nước cũng như du khách quốc tế. Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập mà còn hướng tới hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu tri thức trong kỷ nguyên mới.

Thông tin chi tiết về Hội Sách Hà Nội 2025 sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang Facebook chính thức: Hội Sách Hà Nội.