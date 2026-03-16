NSND Xuân Bắc: Qua rồi thời nghệ thuật biểu diễn chỉ là đơn vị tiêu tiền 16/03/2026 15:04

(PLO)- NSND Xuân Bắc khẳng định đã qua rồi thời nghĩ rằng các đơn vị về nghệ thuật nói chung của Nhà nước là đơn vị tiêu tiền và chỉ có tiêu tiền.

Ngày 16-3, tại Rạp Xiếc Trung ương, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Hội nghị khách hàng năm 2026, tổng kết hoạt động năm 2025 và chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ VH-TT&DL), nhấn mạnh với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, văn hóa ngày càng được đặt ở vị trí quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

“Đã qua rồi thời các đơn vị nghệ thuật của nhà nước chỉ ngồi chờ để được gọi đi biểu diễn. Cũng qua rồi thời nghĩ rằng là nghệ thuật biểu diễn nói chung mà các đơn vị của Nhà nước là đơn vị tiêu tiền và chỉ có tiêu tiền để phục vụ chính trị, để phục vụ truyền thông” - NSND Xuân Bắc nói.

NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VH

Theo Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, bây giờ văn hóa đã đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị. "Văn hóa là sức mạnh nội sinh, văn hóa là nền tảng cốt lõi, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Rõ ràng vai trò của văn hóa, trong đó có nghệ thuật biểu diễn là vô cùng quan trọng trong sự phát triển của đất nước" - NSND Xuân Bắc khẳng định.

NSND Xuân Bắc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đồng hành từ khối doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế tư nhân và xã hội hóa văn hóa.

Tại hội nghị, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng chia sẻ định hướng phát triển năm 2026 với nhiều nội dung mới như tăng cường hợp tác với doanh nghiệp du lịch, mở rộng chương trình biểu diễn phục vụ công chúng, đồng thời ứng dụng công nghệ số trong phát hành vé và truyền thông.

Theo Ban tổ chức, Liên đoàn đang nghiên cứu triển khai hợp tác với các đơn vị công nghệ và truyền thông nhằm phát triển hệ thống bán vé điện tử, thanh toán trực tuyến và quảng bá chương trình trên các nền tảng số.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, ngay từ đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động biểu diễn và đạt kết quả tích cực.

Ông cho biết đầu xuân, một đoàn nghệ sĩ của Liên đoàn lên đường tham gia liên hoan xiếc quốc tế tại Tây Ban Nha và đã giành được các giải thưởng quan trọng, tạo động lực cho hoạt động của đơn vị trong năm mới. Liên đoàn cũng tổ chức nhiều chuyến biểu diễn phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, trong đó có chương trình tại tỉnh Quảng Ninh.

“Ngày từ đầu xuân, chúng tôi đã gặt hái những thành công quan trọng. Đây là tiền đề để Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục triển khai nhiều kế hoạch mới trong năm 2026”- NSND Tống Toàn Thắng nói.

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: V.H

Theo lãnh đạo Liên đoàn, các chương trình hiện nay không chỉ tập trung vào kỹ thuật biểu diễn mà còn chú trọng yếu tố cảm xúc, giá trị nhân văn và câu chuyện lịch sử nhằm tạo sự kết nối với khán giả.

“Nghệ thuật xiếc hôm nay không chỉ chinh phục khán giả bằng kỹ năng mà còn bằng cảm xúc, bằng câu chuyện và những giá trị nhân văn mà nghệ sĩ muốn truyền tải” - NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ.

Ngoài hoạt động biểu diễn, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng dự kiến triển khai dự án xã hội mang tên Nâng bước chân em, phối hợp với các đơn vị giáo dục và tổ chức xã hội nhằm tạo sân chơi nghệ thuật cho trẻ em khuyết tật, trẻ tự kỷ.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, dự án hướng tới việc tạo cơ hội để các em tiếp cận nghệ thuật, thậm chí có thể tham gia biểu diễn trong những chương trình phù hợp. “Chúng tôi mong muốn nghệ thuật xiếc không chỉ phục vụ khán giả mà còn góp phần tạo ra môi trường hòa nhập cho các đối tượng yếu thế trong xã hội” - ông nói.

Trong thời gian tới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ và truyền thông nhằm phát triển hệ thống bán vé điện tử, thanh toán trực tuyến và quảng bá chương trình trên các nền tảng số. Việc kết hợp giữa nghệ thuật, du lịch và công nghệ sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để xiếc Việt Nam tiếp cận công chúng rộng rãi hơn trong tương lai.