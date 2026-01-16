Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Xiếc Việt Nam cần chủ động đóng góp vào công nghiệp văn hóa 16/01/2026 16:52

Ngày 16-1, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (16-1-1956 – 16-1-2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Sự kiện đánh dấu chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và khẳng định vị thế của nghệ thuật xiếc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh cả nước đang hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LĐ

Thông qua diễn văn và các tiết mục biểu diễn, chặng đường 70 năm của Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã được phản ánh rõ nét, khẳng định vị thế của xiếc Việt trong đời sống văn hóa nghệ thuật.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, ngành xiếc luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự yêu mến của công chúng. Nhờ đó, xiếc Việt Nam vừa giữ gìn được bản sắc dân tộc, vừa từng bước hội nhập quốc tế. Bộ trưởng khẳng định xiếc là loại hình lao động nghệ thuật đặc thù, đóng góp của các nghệ sĩ đã mang lại niềm tự hào cho đất nước.

Việc Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng, thể hiện kỳ vọng đối với chặng đường phát triển tiếp theo.

Bộ trưởng nhấn mạnh lễ kỷ niệm không chỉ là nghi thức mà còn là ngày hội để các nghệ sĩ giới thiệu thành quả, truyền tải khát vọng đưa xiếc Việt Nam vươn xa.

Trong thời gian tới, khi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cần chủ động đóng góp vào tiến trình công nghiệp hóa văn hóa.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ảnh: LĐ

Phát biểu tại buổi lễ, NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết đơn vị tiền thân là Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương, thành lập năm 1956. Suốt 70 năm, các thế hệ nghệ sĩ đã vượt khó, xây dựng nền nghệ thuật xiếc giàu bản sắc, thấm đẫm giá trị nhân văn và tiếp cận tinh thần hiện đại.

Nhiều chương trình đã giành giải thưởng tại các liên hoan quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: LĐ

Bước vào giai đoạn mới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam xác định tiếp tục đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến. Đơn vị sẽ xây dựng các tác phẩm quy mô, mang đậm bản sắc văn hóa, đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và chăm lo đời sống nghệ sĩ để hướng tới phát triển bền vững.