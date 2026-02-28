Chiếu phim Tết 'Báu vật trời cho' miễn phí để tri ân bà con làng chài Liên Hương

Theo thông tin từ nhà sản xuất (NSX), đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng các diễn viên của phim Báu vật trời cho gồm Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Tạ Lâm, bé Mì gói… đã đến xã Liên Hương (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng), bối cảnh chính của dự án, để chiếu miễn phí bản phim như một lời cảm ơn đến người dân địa phương.
Đây là nơi từng ghi hình nhiều phân đoạn quan trọng của Báu vật trời cho, gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình sáng tạo của ekip.
Không gian buổi chiếu trở nên đặc biệt khi những hình ảnh quen thuộc của làng chài Liên Hương xuất hiện trên màn ảnh rộng. Những bối cảnh đời thường, cảnh biển thơ mộng cùng nhịp sống bình dị của người dân được tái hiện chân thực đã khiến khán giả địa phương xúc động khi thấy quê hương mình hiện diện trong một tác phẩm điện ảnh.
Đại diện lãnh đạo xã Liên Hương chào mừng và đánh giá cao những gì đoàn phim Báu vật trời cho đã làm để quảng bá, thúc đẩy du lịch địa phương.
Bên cạnh sự ghi nhận từ chính quyền địa phương, nhiều người dân tại Liên Hương cũng bày tỏ niềm tự hào khi quê hương mình trở thành bối cảnh chính của bộ phim.
Chú Ba Hương, người coi sóc Lăng Vạn Liên Hương, cũng xúc động khi nhìn thấy dàn nghệ sĩ của Báu vật trời cho quay trở lại tạ lễ và cảm ơn người dân ở khu vực này. Khán giả địa phương nhận xét bộ phim "nâng cảnh đẹp của quê hương lên một tầm cao mới".
Đối với ê-kíp, Liên Hương không đơn thuần là bối cảnh quay phim mà còn là nơi lưu giữ nhiều tình cảm và sự hỗ trợ quý báu trong suốt quá trình sản xuất. Những kỷ niệm về quãng thời gian làm việc tại đây đã trở thành động lực để đoàn phim thực hiện chuyến trở về mang ý nghĩa tri ân.
Đạo diễn Lê Thanh Sơn bật khóc khi nhận được tràng pháo tay hơn 2 phút của người dân Liên Hương.
Trong buổi giao lưu, diễn viên Tuấn Trần xúc động chia sẻ đây là lần đầu anh được trở lại chiếu phim cho bà con tại chính nơi đoàn từng ghi hình. Anh xem mình là người con của mảnh đất này và chắc chắn sẽ quay lại khi có dịp, đồng thời gửi lời cảm ơn người dân đã hỗ trợ ê-kíp trong suốt thời gian quay.
Với diễn viên Tuấn Trần, lần trở về này mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Nam diễn viên dành nhiều thời gian trò chuyện, ký tặng và chụp ảnh cùng khán giả địa phương, tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp.
Trong khi đó, Phương Anh Đào không giấu được xúc động khi chứng kiến hơn 600 khán giả Liên Hương đến xem phim. Cô gọi đây là "suất chiếu đặc biệt nhất sự nghiệp" vì chưa từng tham dự buổi chiếu nào đông đến vậy.
Nữ diễn viên cho biết sự hiện diện đông đảo của bà con là nguồn động viên lớn đối với đoàn phim, và việc được trực tiếp cảm nhận phản ứng của khán giả ngay tại bối cảnh quay giúp các nghệ sĩ thấu hiểu rõ hơn giá trị mà tác phẩm mang lại.
Vừa qua, Báu vật trời cho tạo bất ngờ lớn tại phòng vé khi vượt Nhà bà tôi một phòng của Trường Giang để giành vị trí thứ 2 bảng xếp hạng doanh thu hằng ngày (theo thống kê từ Box Office) và tính đến 16 giờ 30 phút ngày 28-2, tổng doanh thu của phim vượt mốc 81,8 tỉ đồng.
Ra mắt vào mùng 1 Tết Nguyên đán 2026, Báu vật trời cho là tác phẩm duy nhất được trình chiếu ở định dạng IMAX.
Phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) – một bà mẹ đơn thân có con nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong chuyến đi biển để thay đổi không khí và trốn tránh quá khứ, cô cùng bé Tô bất ngờ gặp Hồng (Tuấn Trần) – chàng trai làng chài phóng khoáng, cũng chính là người góp phần vào sự ra đời của Tô. Cuộc chạm mặt tréo ngoe kéo ba con người xa lạ vào loạt tình huống dở khóc dở cười lẫn căng thẳng khi mọi chuyện dần vượt ngoài dự tính. Liệu người cha “trời cho” này là món quà định mệnh hay chỉ là một trớ trêu của cuộc đời?