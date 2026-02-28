Chiếu phim Tết 'Báu vật trời cho' miễn phí để tri ân bà con làng chài Liên Hương 28/02/2026 17:00

(PLO)- Đạo diễn phim Tết "Báu vật trời cho" quyết định đưa bộ phim quay lại bối cảnh chính để tri ân tình cảm bà con làng chài Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng).

Theo thông tin từ nhà sản xuất (NSX), đạo diễn Lê Thanh Sơn cùng các diễn viên của phim Báu vật trời cho gồm Trung Dân, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào, Tạ Lâm, bé Mì gói… đã đến xã Liên Hương (huyện Tuy Phong, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng), bối cảnh chính của dự án, để chiếu miễn phí bản phim như một lời cảm ơn đến người dân địa phương.

Sự xuất hiện của đoàn phim nhận được chào đón nồng nhiệt từ đông đảo khán giả địa phương. Nhiều người dân đã có mặt từ sớm để giao lưu, trò chuyện và chia sẻ cảm xúc sau khi thưởng thức bộ phim. Ảnh: ĐPCC

Đây là nơi từng ghi hình nhiều phân đoạn quan trọng của Báu vật trời cho, gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình sáng tạo của ekip.

Không gian buổi chiếu trở nên đặc biệt khi những hình ảnh quen thuộc của làng chài Liên Hương xuất hiện trên màn ảnh rộng. Những bối cảnh đời thường, cảnh biển thơ mộng cùng nhịp sống bình dị của người dân được tái hiện chân thực đã khiến khán giả địa phương xúc động khi thấy quê hương mình hiện diện trong một tác phẩm điện ảnh.

Đại diện lãnh đạo xã Liên Hương chào mừng và đánh giá cao những gì đoàn phim Báu vật trời cho đã làm để quảng bá, thúc đẩy du lịch địa phương.

Bên cạnh sự ghi nhận từ chính quyền địa phương, nhiều người dân tại Liên Hương cũng bày tỏ niềm tự hào khi quê hương mình trở thành bối cảnh chính của bộ phim.

Chú Ba Hương, người coi sóc Lăng Vạn Liên Hương, cũng xúc động khi nhìn thấy dàn nghệ sĩ của Báu vật trời cho quay trở lại tạ lễ và cảm ơn người dân ở khu vực này. Khán giả địa phương nhận xét bộ phim "nâng cảnh đẹp của quê hương lên một tầm cao mới".

Đối với ê-kíp, Liên Hương không đơn thuần là bối cảnh quay phim mà còn là nơi lưu giữ nhiều tình cảm và sự hỗ trợ quý báu trong suốt quá trình sản xuất. Những kỷ niệm về quãng thời gian làm việc tại đây đã trở thành động lực để đoàn phim thực hiện chuyến trở về mang ý nghĩa tri ân.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn bật khóc khi nhận được tràng pháo tay hơn 2 phút của người dân Liên Hương.

"Tôi xúc động vô cùng khi nghe được những tràng pháo tay của bà con lúc kết thúc phim. Đó chính là thứ toàn bộ anh em ekip mong muốn nhận về sau hơn 5 tháng 'xào nấu' ra tác phẩm này" – đạo diễn bộc bạch.

Trong buổi giao lưu, diễn viên Tuấn Trần xúc động chia sẻ đây là lần đầu anh được trở lại chiếu phim cho bà con tại chính nơi đoàn từng ghi hình. Anh xem mình là người con của mảnh đất này và chắc chắn sẽ quay lại khi có dịp, đồng thời gửi lời cảm ơn người dân đã hỗ trợ ê-kíp trong suốt thời gian quay.

Với diễn viên Tuấn Trần, lần trở về này mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Nam diễn viên dành nhiều thời gian trò chuyện, ký tặng và chụp ảnh cùng khán giả địa phương, tạo nên bầu không khí gần gũi, ấm áp.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần trong vòng tay khán giả

Trong khi đó, Phương Anh Đào không giấu được xúc động khi chứng kiến hơn 600 khán giả Liên Hương đến xem phim. Cô gọi đây là "suất chiếu đặc biệt nhất sự nghiệp" vì chưa từng tham dự buổi chiếu nào đông đến vậy.

Nữ diễn viên cho biết sự hiện diện đông đảo của bà con là nguồn động viên lớn đối với đoàn phim, và việc được trực tiếp cảm nhận phản ứng của khán giả ngay tại bối cảnh quay giúp các nghệ sĩ thấu hiểu rõ hơn giá trị mà tác phẩm mang lại.