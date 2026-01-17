Phim Tết 'Báu vật trời cho' đưa làng nghề nước mắm lên màn ảnh 17/01/2026 04:37

(PLO)- Báu vật trời cho sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ, táo bạo và bất ngờ trong mùa phim Tết năm nay.

Chiều 16-1, đại diện nhà sản xuất (NSX) cùng đạo diễn Lê Thành Sơn và các diễn viên đã có buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu dự án phim Tết Báu vật trời cho.

Đây cũng là dự án đánh dấu lần đầu tiên đạo diễn Lê Thành Sơn gia nhập đường đua phim Tết, cạnh tranh cùng những cái tên “đáng gờm” như Trấn Thành, Trường Giang…

Đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí.

Làng nghề nước mắm vào phim Tết

Chia sẻ về nội dung phim, đạo diễn Lê Thành Sơn cho biết dự án thuộc đề tài gia đình – một thể loại quen thuộc và được khán giả Việt yêu thích, nhưng lần này được tiếp cận theo góc nhìn mới mẻ hơn.

Câu chuyện không đi theo mô-típ gia đình ruột thịt truyền thống mà khai thác những mối quan hệ gia đình khúc khuỷu, éo le, có yếu tố huyết thống nhưng không theo cách thông thường.

Theo nam đạo diễn, bối cảnh miền biển và làng nghề nước mắm không chỉ là phông nền mà giữ vai trò quan trọng ngang bằng với câu chuyện gia đình.

Hai yếu tố này hòa quyện tự nhiên, vừa tôn vinh vẻ đẹp biển Việt Nam và làng nghề quen thuộc, vừa kể một câu chuyện gia đình chưa từng được khai thác theo góc độ này.

Phim là kịch bản nguyên tác, được ê-kíp trải nghiệm thực tế, sống cùng người dân miền biển để tái hiện chân thực đời sống và cảm xúc.

Dự án phim Báu vật trời cho đã hoàn thành sứ mệnh kết nối với khán giả và gửi đi thông điệp lớn về biển.

Nghệ sĩ Trung Dân cũng cho rằng dự án đã hoàn thành sứ mệnh của mình: Kết nối với khán giả và gửi đi một thông điệp lớn rằng biển không chỉ là ngư trường mà đôi khi còn là chiến trường, và vấn đề đặt ra là chúng ta sẽ gìn giữ biển như thế nào.

“Để rồi trong mỗi bữa ăn của người dân, những giọt nước mắm không chỉ đơn thuần là cá, mà còn chứa đựng tình yêu, làng nghề và cả những giá trị của dân tộc mà trời đất đã ban tặng. Chính điều đó đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc”-nghệ sĩ Trung Dân bày tỏ.

“Báu vật trời cho” có thể cạnh tranh sòng phẳng

Ê-kíp diễn viên dự án phim Báu vật trời cho.

Khi được hỏi về việc dự án cạnh tranh với những phim Tết của Trấn Thành, Trường Giang…, đạo diễn Lê Thành Sơn cho biết bản thân đã quan sát các nhà làm phim này từ nhiều năm trước và đánh giá đây đều là những nhà làm phim giỏi, luôn nghiêm túc và ngày càng nâng cao chất lượng tác phẩm, qua đó xây dựng được niềm tin nơi khán giả.

Việc khán giả ra rạp đông hơn mỗi mùa Tết cho thấy thị trường điện ảnh ngày càng mở rộng.

Là một “tân binh” trong đường đua phim Tết, đạo diễn Lê Thành Sơn thừa nhận có áp lực, nhưng khi đã quyết định tham gia, áp lực đó chuyển thành sự phấn khích khi được đồng hành cùng những đồng nghiệp tài năng để chinh phục khán giả.

Đại diện NSX nói về việc cạnh tranh trong mùa phim Tết.

Đại diện nhà sản xuất cũng khẳng định ê-kíp không đặt nặng việc cạnh tranh mà tập trung mang đến sản phẩm chất lượng cho khán giả.

Mùa phim Tết năm nay được ví như một “bàn tiệc” đa sắc màu, và với định hướng làm nghề nghiêm túc, ê-kíp tin rằng Báu vật trời cho có thể cạnh tranh sòng phẳng.

Phim cũng là tác phẩm duy nhất mùa Tết năm nay được IMAX đồng hành, nhờ định hướng đầu tư bài bản từ đầu về hình ảnh, đại cảnh và cảm xúc, hướng đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả khi ra rạp.

Sau thành công của Mai do Trấn Thành đạo diễn, Phương Anh Đào tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong Báu vật trời cho của Lê Thành Sơn và đối đầu trực tiếp trên đường đua phim Tết.

Diễn viên Phương Anh Đào chia sẻ những kỳ vọng trong vai diễn.

Nữ diễn viên cho biết cô và ê-kíp đã làm việc rất kỹ với kịch bản và đạo diễn, với mong muốn mang đến cho khán giả một cặp đôi và câu chuyện hoàn toàn mới.

Phương Anh Đào chia sẻ, cô cảm thấy may mắn khi được tham gia bộ phim, đặc biệt xúc động trước hành trình và những ý nghĩa của nhân vật Ngọc.

Theo nữ diễn viên, việc nhiều phim ra rạp dịp Tết mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn và cung bậc cảm xúc khác nhau, và cô hy vọng Báu vật trời cho sẽ là tác phẩm mà nhiều thế hệ trong gia đình có thể cùng thưởng thức.

Cô cũng bày tỏ mong muốn sau khi xem phim, khán giả sẽ cảm nhận được sự gắn kết với người thân và tìm thấy cho riêng mình một Báu vật trời cho.

Đồng thời, Phương Anh Đào gửi lời cảm ơn ê-kíp phim Mai và đạo diễn Trấn Thành vì những cơ hội và tình cảm khán giả đã dành cho cô, và tin rằng Báu vật trời cho sẽ mang đến nhiều điều mới mẻ, táo bạo và bất ngờ trong mùa phim Tết năm nay.