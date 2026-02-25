'Thanh âm dưới ánh mặt trời' tôn vinh sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam 25/02/2026 15:45

(PLO)- Bằng ngôn ngữ giao hưởng hàn lâm, trang trọng, chương trình Thanh âm dưới ánh mặt trời tôn vinh sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.

Ngày 25-2, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã công bố chương trình nghệ thuật giao hưởng Thanh âm dưới ánh mặt trời.

Chương trình sẽ diễn ra hai đêm ngày 28-2 và 1-3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Theo Đại tá, NSND, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nguyễn Xuân Bắc, chương trình nghệ thuật giao hưởng Thanh âm dưới ánh mặt trời là lời chào nghệ thuật chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Chương trình không chỉ là buổi diễn ra mắt trước công chúng và giới chuyên môn mà còn khẳng định trách nhiệm của người nghệ sĩ - chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng.

Đại tá, NSND, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nguyễn Xuân Bắc thông tin về chương trình. Ảnh: TP

Bằng ngôn ngữ giao hưởng hàn lâm, trang trọng, chương trình tôn vinh sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam, kết nối truyền thống với hiện đại, bản sắc dân tộc với tinh hoa nhân loại, lan tỏa hình tượng cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết chương trình lần này biểu hiện rõ khả năng tiếp cận người nghe thông qua cách xử lý ca khúc vô cùng sinh động.

"Từ những ca khúc vốn có cấu trúc ngắn, chúng tôi đã biến chuyển, sáng tạo chúng thành các tổ khúc bằng cách ghép nối với những bản khí nhạc được sáng tác mới. Đây là những hình thức hoàn toàn dựa trên sự sáng tạo tự thân để xác lập những giá trị mới, gắn liền với đặc thù của một dàn nhạc giao hưởng quân đội" - ông nói.

Thanh âm dưới ánh mặt trời sẽ tập trung vào ba mảng chính. Thứ nhất là khí nhạc giao hưởng và các tổ khúc Pops Orchestra, thứ hai là mảng hợp xướng và tốp ca với những bài hát được chuyển soạn từ ca khúc truyền thống và cuối cùng là mảng đơn ca, song ca. Tất cả đều được đưa vào chương trình để thể hiện trọn vẹn mọi khía cạnh của một dàn nhạc giao hưởng giao thoa.

Chương trình có thời lượng 105 phút, gồm ba chương được xây dựng trên tinh thần chính luận - nghệ thuật xuyên suốt, trong không gian âm nhạc hàn lâm trang trọng và hiện đại.

Tổng thể chương trình được kiến tạo như một hành trình âm nhạc song hành với dòng chảy lịch sử dân tộc, từ các tác phẩm đề tài chiến tranh cách mạng đến các tác phẩm đương đại cùng một số tác phẩm kinh điển thế giới.

Dàn nhạc tập luyện chuẩn bị cho chương trình. Ảnh: TP

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giao hưởng, vẻ đẹp và niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc theo chiều dài lịch sử.

Vẻ đẹp non sông trong kỷ nguyên mới cùng khát vọng hùng cường, thịnh vượng được thể hiện bằng các hình thức: Overture, giao hưởng, giao hưởng thơ, Fantasia, tổ khúc giao hưởng (Symphonic suite), cảnh diễn trong nhạc kịch (Duet scene from Musical, Mashup…)

Thanh âm dưới ánh mặt trời có ba chương gồm Chương I - Ánh dương soi đường (bao gồm sáu tác phẩm), Chương II - Ngôi sao trên mũ – Màu cờ trong tim (gồm bảy tác phẩm) và Chương III - Thanh âm ngày mới (gồm sáu tác phẩm).

Chương trình quy tụ gần 200 nghệ sĩ trong và ngoài quân đội tham gia biểu diễn; chuyển soạn, hòa âm có sự góp mặt của nhiều nhạc sĩ uy tín như NS Nguyễn Xuân Thủy, Mai Kiên, Đỗ Bảo, Đức Tân, Đức Nghĩa, Vũ Quang Trung, Hồng Kiên, Cao Xuân Dũng, Cao Đình Thắng.

Cùng các nghệ sĩ biểu diễn: NSƯT Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Nhóm OPlus, Nghệ sĩ Flute Lê Thư Hương, Đỗ Tố Hoa, Xuân Hảo, Viết Danh, Minh Hải, Bích Ngọc, Trịnh Phương, Ngô Đức, Mai Chi, Tốp ca nữ Nhà hát Ca Múa Nhạc Quân đội, Hợp xướng MSO.