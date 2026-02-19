Phim 'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 100 tỉ 19/02/2026 18:25

(PLO)- Phim 'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành vượt mốc 100 tỉ chỉ sau 2,5 ngày công chiếu, trở thành phim đạt doanh thu này nhanh nhất từ trước đến nay và chiến thắng áp đảo đường đua phim Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, phim điện ảnh Thỏ ơi!! của Trấn Thành đã vượt mốc 100 tỉ đồng (tính cả vé đặt trước) chỉ sau 2,5 ngày công chiếu, tính đến chiều 19-2.

Với thành tích trên, Thỏ ơi!! trở thành phim đạt doanh thu này nhanh nhất từ trước đến nay.

"Chỉ biết nói: Trấn Thành và Thỏ ơi!! Biết ơn quý vị rất nhiều ạ!!!! Cảm ơn 1.250.000 khán giả đã đến với Thỏ ơI!" – đạo diễn kiêm diễn viên Trấn Thành chia sẻ.

Trước đó, theo Box Office Vietnam, phim chạm mốc 100 tỉ đồng vào khoảng 12 giờ 30 trưa 19-2.

Trước đó, theo thống kê của Box Office Vietnam vào gần 12 giờ 30 phút trưa 19-2, Thỏ ơi!! đạt doanh thu 100 tỷ đồng. Tốc độ doanh thu này ngang ngửa với "Bộ tứ báo thủ" của chính Trấn Thành vào dịp Tết năm ngoái.

Phim cũng đạp đổ kỷ lục trước đó của "Mai" vào năm 2024. Cụ thể, phim điện ảnh Thỏ ơi!! cán mốc 100 tỷ vào trưa mùng 3 Tết, còn Mai đã cán mốc 100 tỉ vào sáng mùng 4 Tết (theo ghi nhận của Box Office Vietnam).

"Thỏ ơi!!" của Trấn Thành áp đảo

Trước đó, vào tối 16-2 (tức 29 tháng Chạp), trên trang cá nhân, đạo diễn kiêm diễn viên Trấn Thành khoe cột mốc lớn đầu tiên của Thỏ ơi!! khi đạt 130.000 vé đặt trước, trở thành phim Việt có lượng vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay.

Thỏ ơi!! đã lập nên những kỷ lục mới và "chiến thắng" áp đảo đối với đường đua phim Tết rộn ràng năm nay.

Cụ thể, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 19-2, phim Thỏ ơi!! đã vượt 113,1 tỉ đồng; Nhà ba tôi một phòng đứng thứ hai với 36,8 tỉ đồng; Báu vật trời cho đứng thứ ba với hơn 19,5 tỉ đồng; Mùi phở đứng thứ tư với hơn 15 tỉ đồng. Còn Huyền tình Dạ Trạch thu hơn 386,4 triệu đồng.

Tổng doanh thu phòng vé Tết tính đến chiều 19-2 đạt hơn 202,9 tỉ đồng, riêng Thỏ ơi!! chiếm gần 60% thị phần. Tuy nhiên, mức áp đảo này vẫn thấp hơn năm ngoái khi Bộ tứ báo thủ từng chiếm tới 80% doanh thu thị trường.

Về suất chiếu ngày 19-2, Thỏ ơi!! có hơn 4.500 suất, trong khi đó Mùi phở chỉ đạt 893 suất, khiến khả năng bứt phá khá khó khăn và nguy cơ khó hòa vốn nếu giữ tốc độ hiện tại.

Đề tài gia đình lên ngôi Tết 2026

Nếu trước đây phim Tết Việt chủ yếu thiên về hài hước, giải trí nhẹ, thì Tết 2026 đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt khi gia đình được đặt làm trung tâm qua Báu vật trời cho, Thỏ ơi!!, Nhà ba tôi một phòng, Mùi phở.

Báu vật trời cho kể về mẹ đơn thân và con trai nhỏ, mở ra mối quan hệ ấm áp nhưng nhiều dè chừng khi quá khứ chưa khép lại. Phim ghi điểm bằng không khí làng chài mộc mạc, giàu cảm xúc Tết.

Nhà ba tôi một phòng xoay quanh người cha lam lũ làm nghề nấu ăn nuôi con trong căn hộ chật hẹp nhưng đầy yêu thương, tôn vinh tình cha con giản dị.

Nhà ba tôi một phòng được khán giả đón nhận vì có chủ đề gia đình với lối kể, lối làm phim khá cũ nhưng tạo được cảm giác quen thuộc, dễ xem.

Mùi phở khai thác ký ức Tết qua món ăn truyền thống, dùng hương vị làm sợi dây kết nối các thế hệ.

NSƯT Xuân Hinh trong Mùi phở

Thỏ ơi!! đặt câu chuyện gia đình trong bối cảnh talkshow hiện đại, đào sâu xung đột tâm lý và đời sống riêng tư thời đương đại.

Việc nhiều phim cùng chọn đề tài gia đình không phải ngẫu nhiên. Sau biến động xã hội, khán giả tìm đến rạp Tết không chỉ để cười mà còn để tìm sự đồng cảm, và gia đình trở thành điểm tựa cảm xúc gần gũi, hiệu quả nhất.