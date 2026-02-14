Trường Giang: 'Câu chuyện gia đình chưa bao giờ là một đề tài lỗi thời' 14/02/2026 04:50

(PLO)- Theo Trường Giang, gia đình là đề tài muôn thuở của điện ảnh. Từ Hollywood đến điện ảnh Hàn Quốc, mỗi năm có hàng trăm bộ phim khai thác chủ đề này và nó chưa bao giờ lỗi thời.

Ngày 13-2, suất chiếu sớm Nhà ba tôi một phòng, dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn, diễn viên Trường Giang với đường đua phim Tết sau 5 năm, diễn ra tại TP.HCM.

"Nhà ba tôi một phòng" mang chủ đề tình cha con vốn phổ biến trong phim Việt. Ảnh: ĐPCC

Ký ức chung của bà con miền Trung

Nhà ba tôi một phòng ngoài Lê Khánh, Như Vân, Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus còn có sự tham gia của dàn cast của chương trình 2 ngày 1 đêm như Hieuthuhai, Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy, Chris Phan và Kiều Minh Tuấn. Phim mang đề tài gia đình, đặc biệt là mối quan hệ cha con.

Đạo diễn, diễn viên Trường Giang tại buổi ra mắt phim

Theo đạo diễn, diễn viên Trường Giang, đây là đề tài muôn thuở của điện ảnh. Ở Hollywood hay gần hơn là điện ảnh Hàn Quốc, mỗi năm có hàng trăm bộ phim khai thác chủ đề này và chưa bao giờ đó là một đề tài lỗi thời.

"Quan trọng không phải là làm về gia đình hay không, mà là mình kể câu chuyện đó như thế nào. Sau khi xem, quý vị có thể cảm nhận đây là một câu chuyện với cách kể riêng.

Tôi chưa bao giờ ép nhân vật phải làm theo ý mình. Tôi để nhân vật tự sống, tự đi trên hành trình của họ. Việc của tôi chỉ là làm sao để nhân vật ấy được yêu thương. Và nếu sau này có thêm một kịch bản về gia đình, tôi vẫn sẽ làm – nhưng với một cách kể khác" – Trường Giang chia sẻ.

Trường Giang cũng cho biết anh dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm lần này. Dòng chữ mang thông điệp gửi gắm ở cuối phim được scan từ chính chữ viết tay của anh.

"Tôi nghĩ khán giả nếu muốn nhìn thấy hết những điều tôi đặt để trong phim sẽ phải xem 2-3 lần” – Trường Giang nói.

Nói thêm về món mắm cà đu đủ được đưa vào phim, Trường Giang chia sẻ "mắm trộn" ngày xưa chỉ là một món quê dân dã, vậy mà bây giờ đã trở thành đặc sản.

“Với tôi, đó là món ăn gắn liền với những ngày tháng nghèo khó ở quê. Khi trong nhà không còn gì để ăn, chỉ cần ra sau vườn hái trái đu đủ, rồi trộn với mắm là có ngay một bữa cơm đạm bạc.

Ngày trước, mắm mặn lắm, không ngọt dịu như những loại đang bán ở nhà hàng của tôi bây giờ. Chỉ một chén mắm thôi mà cả gia đình có thể cầm cự suốt mùa biển động ở miền Trung, khi không thể ra khơi. Vì thế, đó không chỉ là ký ức đẹp của riêng Trường Giang, mà còn là ký ức chung của rất nhiều bà con miền Trung.

Nếu có cơ hội thực hiện những bộ phim khác, tôi vẫn muốn tiếp tục đưa vào đó thêm nhiều món đặc sản Việt Nam, chứ không riêng gì mắm. Bởi với tôi, lịch sử, văn hóa và ẩm thực luôn song hành cùng nhau” – Trường Giang bày tỏ.

Đưa diễn viên xuất ngoại quay phim

Nhà ba tôi một phòng có kể về cuộc sống của người Việt Nam ở Anh. Đó chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong hoàn cảnh của những người Việt ở nước ngoài – những người muốn trở về nhưng không được.

Trường Giang cho thấy sự đầu tư khi đưa hai diễn viên Như Vân và Đoàn Minh Anh sang tận Anh để ghi hình, thay vì dựng bối cảnh hay dùng kỹ xảo như thông thường.

Diễn viên Đoàn Minh Anh chia sẻ đây là quyết định đầy tâm huyết của Trường Giang và ê-kíp. Lần đầu tham gia một dự án quay ở nước ngoài, cô vừa bất ngờ vừa xúc động trước sự nghiêm túc của đoàn phim.

Theo cô, chính bối cảnh chân thật đã góp phần tạo nên chiều sâu cho tác phẩm, đồng thời mở ra cơ hội lớn để cô thử sức và bước ra khỏi vùng an toàn.

Như Vân áp lực khi lần đầu tiên chạm ngõ áp lực

Với diễn viên Như Vân, chuyến đi là dấu mốc đáng nhớ vì gần như là bộ phim đầu tay. Cô thừa nhận từng áp lực và nhiều lần tự hỏi mình có đủ khả năng đảm nhận vai diễn hay không. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn của Trường Giang và ê-kíp, cô dần tự tin hơn.

Như Vân cũng tin rằng mình có sự "đồng điệu" đặc biệt với nhân vật – một người mẹ, giống như cô ngoài đời. Trong buổi casting, dù được đề nghị thử hai vai khác nhau, cô chỉ xin thử vai cô Lệ vì cảm thấy nhìn thấy chính mình trong nhân vật. Với cô, sự đồng cảm sâu sắc ấy là điều quan trọng nhất để có thể sống trọn vẹn với vai diễn.

Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang chính thức ra rạp vào ngày 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ).