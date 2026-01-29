Trường Giang: 'Tôi sẽ đưa tất cả ẩm thực Việt lên phim nếu có cơ hội' 29/01/2026 21:22

(PLO)- Trường Giang cho rằng miền Tây tự hào về mắm cá linh, miền Bắc có mắm tép, vậy người miền Trung như mình sao không tự hào về mắm đu đủ?

Chiều 29-1, đạo diễn, diễn viên Trường Giang cùng các diễn viên chính của phim Nhà ba tôi một phòng như Anh Tú (Atus), Đoàn Minh Anh, Lê Khánh và Như Vân đã có buổi giới thiệu phim tại TP.HCM.

Ngoài ra, trailer công bố tại sự kiện cũng hé lộ sự xuất hiện của các diễn viên khách mời như Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ, Cris Phan...

Quan tâm đến tác động của phim đến trẻ em

Nhà ba tôi một phòng là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Trường Giang sau 5 năm vắng bóng kể từ phim 30 chưa phải Tết. Nam đạo diễn cho biết quãng thời gian này giúp anh học hỏi, trau dồi trước khi tái xuất. Theo Trường Giang, bộ phim tập trung truyền tải giá trị cốt lõi là tình yêu thương gia đình.

Đạo diễn, diễn viên Trường Giang và dàn diễn viên "Nhà ba tôi một phòng". Ảnh: THĂNG BÌNH

“Tình yêu thương gia đình luôn là chủ đề muôn thuở và không bao giờ cũ. Chính vì thế, tôi muốn đưa yếu tố này vào bộ phim để khán giả cảm nhận được tình cảm sâu sắc trong mỗi gia đình” - Trường Giang nói.

Theo Trường Giang, vai người cha trong phim được xây dựng khác với hình ảnh ngoài đời để tạo sự đồng cảm với khán giả. Đây không phải câu chuyện riêng dành cho con gái anh, mà là lát cắt chung về tình cảm và sự hy sinh của người cha, nơi ai cũng có thể thấy mình trong đó.

Nam đạo diễn cho biết Nhà ba tôi một phòng là dự án lớn nên anh đặc biệt chú trọng khâu chọn diễn viên, ưu tiên thực lực, sự phù hợp vai diễn và khả năng thể hiện tâm lý.

Trường Giang khẳng định anh tôn trọng quy định phân loại, đồng thời tập trung khai thác tâm lý nhân vật và câu chuyện một cách chừng mực, phù hợp với khán giả gia đình.

“Cảnh quay trong phim sẽ phát triển tùy theo tâm lý nhân vật, không phải chỉ vì phân loại phim. Điều quan trọng là phim phải có thông điệp và tính giải trí. Còn việc phân loại phim chỉ là một phần trong quá trình làm phim, tôi không tính toán quá nhiều về điều này.

Mục tiêu chính của tôi là làm một bộ phim vừa có tính giải trí, vừa có thông điệp giáo dục. Và tôi hạn chế những yếu tố có thể gây ảnh hưởng không tốt đến khán giả trẻ, như những lời nói thô tục hay cảnh máu me.

Tôi rất quan tâm đến tác động của phim đối với các em thiếu nhi, vì tôi hiểu rõ tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của phim ảnh đối với tâm lý các bé” - nam đạo diễn nói thêm.

Đưa ẩm thực vùng miền lên màn ảnh

Trong dự án Nhà ba tôi một phòng, hình ảnh Trường Giang đưa món mắm trộn cà pháo nhanh chóng nhận được sự chú ý của khán giả miền Trung.

Đề cập đến chi tiết này, Trường Giang nói từ miền Trung, miền Tây, ai cũng tự hào về món ăn đặc sản của vùng mình.

Trường Giang đem món mắm trộn cà pháo, đu đủ lên màn ảnh. Ảnh: BTC

“Người miền Tây tự hào về mắm cá sặc, cá linh, còn miền Bắc thì có mắm tép Gia Viễn, Ninh Bình. Người Thanh Hóa thì tự hào về mắm tôm. Vậy tại sao mình người miền Trung lại không tự hào về mắm trộn, mắm cà pháo hay đu đủ? Tôi rất tự hào về tất cả những gì thuộc về quê hương mình.

Nếu có cơ hội, và được sự đồng thuận từ khán giả, tôi sẽ sẵn sàng mang những nét văn hóa ẩm thực của quê hương lên màn ảnh. Không chỉ miền Trung đâu, nếu có cơ hội, tôi sẽ làm tất cả những gì liên quan đến ẩm thực Việt Nam” - Trường Giang bày tỏ.