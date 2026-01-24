Giàng A Xoài - hạt giống 'trầy xước' tiếp tục gieo tình thương 24/01/2026 06:52

(PLO)- Giàng A Xoài, cậu bé của Mù Cang Chải mang nhiều mất mát ngày nào đã trưởng thành và tiếp tục hành trình gieo tình thương, điều mà em đã nhận được từ những người xung quanh.

Mỗi khi Quỹ học bổng Vừ A Dính tổ chức chương trình trao học bổng hay tổng kết các hoạt động của quỹ tại Trường THCS-THPT Hồng Hà (TP.HCM), giữa khán phòng có một chàng trai đeo kính cận, chăm chú vào chiếc máy quay phim để ghi hình kẻo sợ bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng…

Đó là Giàng A Xoài, chàng trai người Mông, một trong những em từng được thụ hưởng các dự án của Quỹ học bổng Vừ A Dính, hiện là sinh viên năm nhất ngành cơ khí ô tô tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Hạt giống “trầy xước” được yêu thương

Năm 2017, trận lũ ống kinh hoàng tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) cướp mất cả cha lẫn mẹ khiến Giàng A Xoài và hai anh trai trở thành mồ côi. Giàng A Xoài khi đó trong trí nhớ của mọi người là một cậu bé gầy gò, lặng lẽ sau biến cố quá lớn của gia đình.

Và Quỹ học bổng Vừ A Dính xuất hiện cùng sự chung tay của Trường THCS-THPT Hồng Hà đã đưa Xoài từ bản làng với nhiều mất mát đến với TP.HCM học tập và chăm sóc.

Bà Trương Mỹ Hoa và cô Kim Sa (thứ ba, tư từ trái qua) động viên Giàng A Xoài tại một sự kiện mới đây tổ chức tại Trường THCS-THPT Hồng Hà. Ảnh: THANH TRANG

Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Giàng A Xoài cho biết những ngày đầu tiên đặt chân đến TP.HCM, mọi thứ với mình đều rất xa lạ. “TP đông người, em chưa quen với mọi thứ. Hơn nữa, lúc đó em chưa biết nói tiếng Việt, giao tiếp với thầy cô và bạn bè rất khó khăn. Lại thêm thời tiết ở đây khác biệt, em hay bị ốm, sốt” - Giàng A Xoài chia sẻ.

Sự mất mát chưa kịp nguôi ngoai, cùng với lần đầu tiên rời xa quê hương ở tuổi còn nhỏ đã khiến Xoài càng thêm khép kín.

Để rồi, nhờ sự yêu thương, quan tâm của cô Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà và cô giáo Nguyễn Thị Thảo đã giúp Xoài học tiếng Việt, giúp cho cậu bé rụt rè, khép mình ngày nào sau ba năm đã thông thạo tiếng Việt, trở nên dạn dĩ và theo thời gian Xoài có thêm nhiều bạn bè.

Dẫu vậy, những phút khó khăn vì việc học, những phút yếu lòng vì nhớ nhà, nhớ anh trai, Giàng A Xoài từng có ý định bỏ lại tất cả quay về Mù Cang Chải. “Một mình ở TP xa lạ, bố mẹ mới mất, em rất nhớ nhà, nhớ quê hương. Em đã gọi điện về và nói với anh trai là em muốn về, vì không thể quen với cuộc sống ở nơi này, cảm thấy rất cô đơn.

Nhưng với sự yêu thương, động viên và sẻ chia của thầy cô, bạn bè, cũng như các cô trong Quỹ học bổng Vừ A Dính đã giúp em dần quen với cuộc sống mới và em quyết định ở lại để học tập với mong muốn một mai sẽ trở về hỗ trợ quê nhà” - Xoài kể thêm.

Đồng hành cùng Giàng A Xoài những ngày đầu trong việc dạy phát âm, sửa từng nét chữ, cô Thảo nhớ lại khoảng thời gian đó không phải là một bài giảng trên lớp, mà là những buổi tối hai cô trò cùng nhau “i a” đánh vần tại khu tự học.

“Khó khăn nhất lúc ấy chính là việc vượt qua rào cản tâm lý của Xoài. Nhìn em đau, tôi cũng đau như chính nỗi đau mất cha của mình năm xưa. Khó khăn không nằm ở giáo án, mà là làm sao để em tin tưởng rằng thế giới này vẫn còn sự ấm áp sau trận lũ kinh hoàng đó.

Và khoảnh khắc Xoài bắt đầu mở lòng, khi em không còn chọn sự im lặng để trốn tránh nỗi đau mà bắt đầu dùng những con chữ vụng về để viết nên ước mơ của mình. Đó là lúc tôi biết trái tim em đã bắt đầu được chữa lành” - cô Thảo tâm sự.

Vươn mình trên hành trình trưởng thành

Năm 2025, Giàng A Xoài chính thức trở thành tân sinh viên của ngành cơ khí ô tô Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

Theo lời cô Kim Sa, khi Giàng A Xoài chuẩn bị thi ĐH, cô đã hỏi Xoài muốn chọn ngành gì để học thì Xoài nói mình muốn học cơ khí. “Tôi hơi ngạc nhiên và hỏi tại sao con lại chọn ngành này, khi ở quê con chẳng có nhiều ô tô hay phương tiện hiện đại như TP. Xoài trả lời rất chân thành và ngây thơ rằng: “Dạ, quê con hay bị sạt lở đất, con chỉ mong có một chiếc xe bán tải, xe chở vật liệu xây dựng để hỗ trợ người dân vùng quê con…” - cô Kim Sa kể lại.

Không chỉ luôn đau đáu một ước mơ cho quê hương, Giàng A Xoài còn mang “trái tim đã được chữa lành” nhân rộng tình yêu thương, điều mà em đã nhận được từ Quỹ học bổng Vừ A Dính và Trường THCS-THPT Hồng Hà. Tốt nghiệp, vào ĐH nhưng Xoài vẫn được Trường Hồng Hà tạo cơ hội tham gia đội media của trường để em có thêm kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng cũng như có thêm thu nhập.

Và Xoài đã dành trọn tháng lương đầu tiên, 5 triệu đồng, ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính với mong muốn hỗ trợ những bạn có hoàn cảnh như mình cũng như tri ân “những người mẹ” đã đồng hành, nuôi dưỡng Xoài sau những mất mát lớn lao.

Mù Cang Chải đã tạo nên một Giàng A Xoài từng đầy trầy xước, Quỹ Vừ A Dính cùng thầy cô Trường THCS-THPT Hồng Hà đã nâng niu, bồi đắp để trả lại cho cuộc đời một Giàng A Xoài trưởng thành, giàu tình yêu thương.•