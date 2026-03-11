Gia Lai: Người dân yêu cầu khắc phục bụi mù trời tại khu công nghiệp 11/03/2026 17:30

(PLO)-Người dân sống gần khu vực dự án khu công nghiệp Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai bị ảnh hưởng nghiêm trọng do "bão" bụi từ san ủi mặt bằng.

Khoảng 2 tháng nay, cuộc sống của nhiều gia đình gần khu vực dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Nam Pleiku, tỉnh Gia Lai bị đảo lộn do ô nhiễm bụi đất nghiêm trọng.

Đóng cửa, bít kín nhà suốt ngày đêm

Nhiều người dân thôn Phú Tân, xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai phản ánh, tình trạng bụi đất từ KCN Nam Pleiku bay vào nhà dân diễn ra khoảng hai tháng nay. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc đơn vị thi công, san ủi mặt bằng khu công nghiệp.

Bụi đất mù mịt tại khu công nghiệp Nam Pleiku, Gia Lai. Ảnh: LK.

Theo ghi nhận của PV, nhiều phương tiện xe ben, xe múc trong khu công nghiệp hoạt động san ủi mặt bằng diễn ra tấp nập. Bụi đất từ những vị trí này theo gió bay thẳng ra quốc lộ 14, bao trùm lên các khu dân cư ở hướng đối diện.

Có thời điểm, bụi dày đặc che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và người dân trong khu vực.

Người dân ở gần khu công nghiệp Nam Pleiku đóng kín cửa, phủ bạt suốt ngày đêm để chống bụi.

Bà Nguyễn Thị Hoan, có nhà đối diện KCN Nam Pleiku, bày tỏ bức xúc: “Bụi đất bay vào nhà suốt ngày, suốt đêm. Để tránh bụi, gia đình tôi phải quây bạt khắp nhà, ở những vị trí thông gió đều được bít kín khiến nhà tối om như cái hang. Tình trạng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sức khỏe người dân”.

Theo bà Hoan, cuộc sống của người dân đang bị ảnh hưởng trầm trọng, mắt khi nào cũng có cảm giác cay vì bụi bay vào. Hầu hết đồ đạc đều bị bụi bám vào cả lớp, cây cối cũng ngã màu. Người dân đã phản ánh, đề nghị UBND xã can thiệp nhưng tình trạng vẫn chưa cải thiện.

Bà Nguyễn Thị Hoan, có nhà đối diện KCN Nam Pleiku, bức xúc do bụi đất ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình.

Quá ngột ngạt với bụi đất, bà Lê Thị Thọ (ngụ thôn Phú Tân, xã Ia Tôr) ngày nào cũng bật máy bơm, tưới nước từ sân ra ngõ để hạn chế bụi bay vào nhà.

“Nhà tôi che chắn đủ kiểu rồi nhưng bụi vẫn bay vào nhà. Ngày nào nhà cũng đóng kín cửa. Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương, đơn vị quản lý khu công nghiệp có biện pháp khắc phục để hạn chế ảnh hưởng tới cuộc sống người dân”.

Theo ông Nguyễn Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Ia Tôr, chính quyền địa phương đã làm việc, đề nghị Ban Quản lý KCN Nam Pleiku có giải pháp hạn chế ô nhiễm do bụi.

Clip ô nhiễm bụi đất ảnh hưởng đến dân cư sinh sống gần KCN Nam Pleiku.

Chủ đầu tư nói... sẽ tìm cách khắc phục

Đại diện chủ đầu tư dự án, ông Hoàng Trọng Thắng, Phó giám đốc KCN Nam Pleiku thuộc chi nhánh KCN VRG Gia Lai - Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê, cho rằng đã yêu cầu đơn vị thi công có giải pháp chấn chỉnh, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Chủ đầu tư đã yêu cầu đơn vị thi công tưới nước thường xuyên, hạn chế tốc độ tối đa 20 km/giờ đối với các phương tiện vận chuyển trong công trình nhằm giảm bụi.

Bụi đất bay ngang qua quốc lộ 14, gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

“Ngay từ đầu, chúng tôi đã có yêu cầu đơn vị thi công cam kết, đảm bảo môi trường trong quá trình thi công. Khi phát sinh bụi, đơn vị thi công đã khắc phục, nhưng mùa này gió to, nắng nên việc xử lý hết bụi rất khó. Việc này chúng tôi vẫn thường xuyên giám sát”- ông Thắng nói.

Theo ông Thắng, khu vực xảy ra bụi thuộc hạng mục san nền trong KCN Nam Pleiku do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Sơn Anh thi công.

Quá trình san ủi nền dự án, bụi đất gây ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống người dân.

Người dân dùng vòi nước tưới để giảm bụi.

Đại diện đơn vị thi công, ông Hoàng Văn Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Sơn Anh, nói đơn vị đã điều xe tưới nước dọc đường, tưới nước lên vị trí san nền. Tuy nhiên, do nắng, gió nên không tránh khỏi bụi đất.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục khắc phục, hạn chế tối đa bụi ảnh hưởng đến người dân”- ông Giang nói.

Bụi đất mù mịt.