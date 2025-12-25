Hải Phòng triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí 25/12/2025 17:44

(PLO)- Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng đốt rác, đốt chất thải gây ô nhiễm mà không kịp thời xử lý.

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP về triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

Theo đó, trong tháng 11 và đầu tháng 12-2025, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại một số thời điểm trên địa bàn thành phố đã chạm mức “xấu” và “rất xấu”, tần suất các ngày có chất lượng không khí “kém”, “xấu” gia tăng so với cùng kỳ. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch.

Nguyên nhân ô nhiễm được xác định mang tính đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm khí thải từ giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, xây dựng, các hoạt động đốt mở (đốt phụ phẩm nông nghiệp, rác thải sinh hoạt, đốt tại làng nghề) cùng với yếu tố khí tượng bất lợi như gió yếu, hanh khô, nghịch nhiệt, làm gia tăng tích tụ bụi mịn PM2.5 ở tầng thấp.

Hải Phòng chỉ thị triển khai các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Ảnh: MK

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối theo dõi, công bố, cảnh báo kịp thời chỉ số AQI; tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguồn phát thải lớn, làng nghề có hoạt động đốt, tái chế, kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm; đôn đốc lắp đặt, khai thác hiệu quả hệ thống quan trắc khí thải tự động. Đồng thời, chỉ đạo tăng tần suất phun sương dập bụi, rửa đường, hút bụi tại các trục giao thông chính, ưu tiên thực hiện trước 6 giờ sáng hằng ngày.

Sở Xây dựng được giao chủ trì rà soát, lập bản đồ các khu vực ô nhiễm bụi trọng điểm từ giao thông và hoạt động xây dựng; phối hợp Công an thành phố phân luồng giao thông, giảm ùn tắc; yêu cầu các công trình xây dựng thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, phun ẩm, rửa xe ra vào công trường. Khi AQI ở mức rất xấu, tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động phát sinh bụi lớn tại khu vực nhạy cảm như trường học, bệnh viện, khu dân cư tập trung.

Sở Công thương, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng trong kiểm soát phát thải tại khu, cụm công nghiệp; Công an thành phố trong xử lý xe chở vật liệu không che chắn, đốt rác, đốt phụ phẩm trái phép. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sạch, AI trong kiểm soát ô nhiễm không khí. Sở Y tế ban hành khuyến cáo sức khỏe theo ngưỡng AQI và chuẩn bị phương án ứng phó bệnh tật. Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường hạn chế hoạt động ngoài trời khi không khí xấu; Sở Nội vụ phối hợp tuyên truyền hạn chế đốt vàng mã.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ thị UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện về kiểm soát nguồn thải trên địa bàn quản lý, chủ trì xử lý dứt điểm hành vi đốt rác, đốt chất thải, đốt phụ phẩm, đốt vàng mã không đúng nơi quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra tình trạng đốt rác, đốt chất thải gây ô nhiễm mà không kiểm tra, xử lý hoặc báo cáo không trung thực.

Chỉ thị này cũng yêu cầu các cơ sở sản xuất có lưu lượng xả bụi, khí thải lưu lượng lớn ra môi trường và thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải rà soát, bảo đảm các hệ thống xử lý khí thải được vận hành, hoạt động hiệu quả, tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong mọi trường hợp.

Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tiễn về mức độ ô nhiễm không khí, có phương án điều chỉnh giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch các công đoạn sản xuất phát sinh nhiều bụi, khí thải sang thời điểm điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi hơn.