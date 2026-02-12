Phường Xuân Hòa, TP.HCM thực hiện nhiều hoạt động để chỉnh trang đô thị 12/02/2026 11:18

(PLO)- Phường Xuân Hòa, TP.HCM đã triển khai mô hình “Đường cờ Tổ quốc" trên nhiều tuyến đường chính với 655 vị trí lắp đặt trụ cờ.

Ngày 12-2, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" và "Xuân Hòa muôn sắc hoa".

Lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cắt băng khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" và "Xuân Hòa muôn sắc hoa". Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo ông Dương Minh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hòa, phường đã triển khai mô hình “Đường cờ Tổ quốc" trên nhiều tuyến đường chính, với 655 vị trí lắp đặt trụ cờ, bảo đảm đúng quy cách, an toàn, đồng bộ, góp phần tạo nên không gian trang nghiêm, mỹ quan đô thị.

Ông Dương Minh Hải, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Xuân Hòa phát biểu tại lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra, mô hình đường hoa được triển khai trên các tuyến Trần Quốc Thảo và Lý Chính Thắng với 53 gốc cây xanh được trang trí hoa tươi. Công trình được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Nhiều tuyến đường treo cờ và trang trí hoa trên tại phường Xuân Hòa. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Thời gian tới, phường sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng mô hình “Đường cờ Tổ quốc” trên các tuyến đường đủ điều kiện. Song song đó là đẩy mạnh xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân cùng tham gia duy tu, chăm sóc, giữ gìn cảnh quan" - ông Hải nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa cho biết, hai công trình được ra mắt không chỉ có ý nghĩa về chỉnh trang đô thị mà còn mang giá trị chính trị – xã hội sâu sắc.

Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

“Đường cờ Tổ quốc” thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết; Đường hoa là biểu tượng sinh động cho sự chung tay, đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong xây dựng đô thị văn minh, phát triển bền vững.

Đông đảo người dân hưởng ứng mô hình “Đường cờ Tổ quốc". Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Song song với công tác chỉnh trang đô thị trong dịp Tết Nguyên đán 2026, trong thời gian tới, UBND phường Xuân Hòa sẽ phối hợp các với các đơn vị thực hiện tốt công tác duy tu bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật đô thị, đảm bảo an toàn giao thông .

UBND phường Xuân Hòa trang trí tiểu cảnh dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: XH

Cạnh đó là duy trì 24 khu phố thường xuyên thực hiện tổng vệ sinh hàng tuần hưởng ứng cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị 19-CT/TU. Tuyên truyền và vận động phát triển mảng xanh trong cộng đồng dân cư, cơ quan đơn vị, trường học…