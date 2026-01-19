Phường Tân Sơn Hòa tổ chức hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 19/01/2026 10:38

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, phường Tân Sơn Hòa (TP.HCM) đã tổ chức Hội thao “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ” với sự tham gia sôi nổi của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Phường Tân Sơn Hòa tổ chức hội thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: XUÂN MINH

Hội thao do UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao ý nghĩa nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường giao lưu, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Năm nay, hội thao diễn ra với 2 môn thể thao phù hợp nhiều lứa tuổi, kết hợp giữa trí tuệ và thể lực gồm cờ tướng và pickleball. Trong suốt thời gian tranh tài, các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cống hiến nhiều trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Môn cờ tướng, giải đấu quy tụ 32 kỳ thủ đến từ các khu phố và đơn vị trên địa bàn phường. Ảnh: XUÂN MINH

Ở môn cờ tướng, giải đấu quy tụ 32 kỳ thủ đến từ các khu phố và đơn vị trên địa bàn phường. Các ván đấu diễn ra căng thẳng, thể hiện tư duy chiến thuật và bản lĩnh của các kỳ thủ. Kết quả, Ban tổ chức trao giải Nhất và Nhì cho 2 kỳ thủ thuộc Khu phố 4; hai giải Ba thuộc về kỳ thủ Khu phố 17 và Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền.

Môn pickleball thu hút 17 đơn vị với 35 cặp vận động viên tham gia ở hai nội dung đôi nam và đôi nam, nữ. Ảnh: XUÂN MINH

Môn pickleball thu hút 17 đơn vị với 35 cặp vận động viên tham gia ở hai nội dung đôi nam và đôi nam, nữ. Kết quả, ở nội dung đôi nam, Trạm Khách 77 giành giải Nhất, Lữ đoàn 23 đạt giải Nhì, Viện Công nghệ Nhiệt đới và Công an phường đồng giải Ba. Ở nội dung đôi nam, nữ, giải Nhất tiếp tục thuộc về Trạm Khách 77, giải Nhì thuộc Lữ đoàn 23, Viện Công nghệ Nhiệt đới và Hội Doanh nghiệp phường đồng giải Ba.

Điểm nổi bật của hội thao là sự tham gia của nhiều lực lượng, qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân, dân, tăng cường sự gắn bó, đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Lãnh đạo phường Tân Sơn Hòa cùng đại biểu khai mạc Hội thao “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên địa bàn. Ảnh: XUÂN MINH

Phát biểu tại giải pickleball, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, nhấn mạnh hội thao là hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần “vui – khỏe – đoàn kết”, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn giao lưu, gắn kết, cùng đồng hành trong sự phát triển của địa phương.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thao “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026, ghi nhận tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực. Ảnh: XUÂN MINH

Kết thúc hội thao, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao. Hội thao “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ” năm 2026 khép lại trong không khí phấn khởi, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, tiếp tục khẳng định sự quan tâm của phường Tân Sơn Hòa đối với công tác phát triển thể dục – thể thao và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trên địa bàn.