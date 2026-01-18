CSGT xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên tuyến ĐT744 18/01/2026 18:00

VIDEO: Sau tiệc cưới buổi trưa, nam thanh niên bị CSGT xử phạt vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 18-1, Trạm CSGT Tây Bắc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Phú An tổ chức tuần tra, kiểm soát, lập chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến đường thuộc địa bàn đảm trách.

Lực lượng Trạm CSGT Tây Bắc phối hợp Công an phường Phú An kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến ĐT744, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Ảnh: PHẠM HẢI

Hơn 12 giờ cùng ngày, tổ công tác triển khai tuần tra trên tuyến ĐT744, tập trung kiểm soát các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, lúc 13 giờ 36 phút, tổ công tác phát hiện ông LMT (42 tuổi, ngụ phường Tây Nam, TP.HCM) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Kết quả đo cho thấy ông T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,238 mg/lít khí thở. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Ông LMT (42 tuổi, ngụ phường Tây Nam, TP.HCM) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,238 mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Cùng thời điểm, tổ công tác tiếp tục phát hiện anh NPĐ (31 tuổi, quê Cà Mau) điều khiển xe máy chở theo người ngồi sau có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, anh Đ có nồng độ cồn 0,119 mg/lít khí thở.

Anh NPĐ (31 tuổi, quê Cà Mau) vi phạm nồng độ cồn 0,119 mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Trao đổi với PV, anh Đ cho biết do dự tiệc cưới bạn, nể nang nên uống vài lon bia. “Tôi biết là sai, dù nghĩ mình vẫn tỉnh táo để chạy xe. Lần này tôi rút kinh nghiệm”- anh Đ nói.

Đến hơn 14 giờ, tổ công tác phát hiện ông VMN (31 tuổi, quê Đồng Tháp) điều khiển phương tiện có biểu hiện nghi vấn. Kết quả đo nồng độ cồn hiển thị 0,312 mg/lít khí thở.

Các trường hợp trên đều bị lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Hoạt động kiểm tra nồng độ cồn được CSGT triển khai liên tục, không có vùng cấm, nhất là tại các tuyến đường giáp ranh, khu vực đông người qua lại trong dịp cận Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, khép kín địa bàn, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn và ma túy là nhóm hành vi trọng tâm, được kiểm tra thường xuyên, liên tục theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhất là tại các khung giờ đêm, rạng sáng, khu vực nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi và các tuyến cửa ngõ ra vào thành phố.

Công tác tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn được CSGT TP.HCM xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ảnh: PHẠM HẢI

Đồng thời, Phòng PC08 cũng triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm tại khu vực phía Bắc, Đông Bắc TP.HCM và các tuyến giáp ranh nhằm kéo giảm tai nạn giao thông.

PC08 xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tập trung nâng cao vai trò chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ, hướng đến kiềm chế, kéo giảm TNGT trên cả ba tiêu chí, hạn chế tai nạn rất nghiêm trọng đến hết năm 2026.

Kế hoạch thực hiện đến 15-3-2026, với các giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, xử phạt qua hình ảnh và xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ và nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến ĐT744 trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cận Tết. Ảnh: PHẠM HẢI

Ông ĐTL (47 tuổi, ngụ TP.HCM) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,042mg/lít khí thở. Ảnh: PHẠM HẢI

Người vi phạm ký biên bản xử phạt hành chính sau khi được CSGT giải thích rõ mức phạt, hình thức xử lý và các quy định liên quan đến vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: PHẠM HẢI