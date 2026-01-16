Phát hiện thi thể nam giới mặc áo ‘Phú Lâm FC’ trên sông Rạch Chiếc 16/01/2026 18:24

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân mặc áo in dòng chữ “Phú Lâm FC”, hiện chưa xác định được danh tính.

Ngày 16-1, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo tìm người thân một nam giới tử vong chưa rõ nguyên nhân. Thi thể nạn nhân được phát hiện trôi trên sông Rạch Chiếc, đoạn qua phường Phước Long, TP.HCM.

Tìm người thân nam giới trôi sông mặc áo ‘Phú Lâm FC’. Ảnh: XUÂN MINH

Trước đó, trưa cùng ngày, người dân đi ghe trên sông Rạch Chiếc phát hiện thi thể nam giới trôi gần cầu Nam Lý nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân khoảng 30-40 tuổi, không mang theo giấy tờ tùy thân. Nạn nhân mặc áo thun thể thao ngắn tay màu đỏ, phía sau in số 8 và dòng chữ “Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Lâm (Phú Lâm FC)”, mặc quần đùi thun màu xanh.

Hiện nguyên nhân tử vong đang được làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là người thân hoặc biết thông tin về nạn nhân, đề nghị liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Công qua số điện thoại 0937.349.345 để phối hợp cung cấp thông tin.