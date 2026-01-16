Công an tìm chủ xe máy liên quan vụ chết người chưa rõ nguyên nhân 16/01/2026 13:55

(PLO)- Công an TP.HCM đang điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn phường Gia Định.

Ngày 16-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra, xác minh tin báo liên quan vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra ngày 23-12-2025 trước số 88 Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM.

Công an tìm chủ xe máy liên quan vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: CA

Nạn nhân trong vụ việc là ông Lê Văn Tôn (59 tuổi, hộ khẩu thường trú: 282/32 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM).

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ một xe mô tô hiệu Honda, biển số 51S3-4194, màu nâu, là phương tiện ông Tôn sử dụng trước khi tử vong.

Qua xác minh, xe mô tô trên do bà Bùi Thị Nhật Phượng (địa chỉ: 146/10/20 Vũ Tùng, phường Gia Định, TP.HCM; trước đây là phường 2, quận Bình Thạnh) đứng tên chủ sở hữu.

Công an tìm chủ sở hữu phương tiện liên quan vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: CA

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị người có liên quan hoặc chủ sở hữu xe mô tô nêu trên đến làm việc tại Đội 3, Phòng PC01, địa chỉ 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, gặp cán bộ điều tra Lâm Đạo Thái Dương, số điện thoại 096.189.4606, để phối hợp giải quyết vụ việc.