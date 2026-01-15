4 ô tô va chạm liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, giao thông ùn ứ giờ cao điểm 15/01/2026 21:24

(PLO)- Bốn ô tô va chạm liên hoàn trong hầm Thủ Thiêm, hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi Mai Chí Thọ, TP.HCM khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

Chiều 15-1, bốn ô tô xảy ra va chạm liên hoàn khi đang lưu thông trong hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), hướng từ đường Võ Văn Kiệt đi Mai Chí Thọ, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Tai nạn liên hoàn giữa 4 xe ô tô trong hầm Thủ Thiêm. Ảnh: Xuân Minh

Trước đó, chiều tối cùng ngày, các phương tiện di chuyển vào hầm Thủ Thiêm theo hướng từ phường Bến Thành (quận 1 cũ) sang phường An Khánh (TP Thủ Đức cũ). Khi đến đoạn giữa hầm, bốn ô tô bất ngờ va chạm liên hoàn, dính chặt vào nhau, phần đầu và đuôi các xe bị hư hỏng.

Theo một nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn, một xe taxi từ phía sau lao tới tông vào phương tiện phía trước, tạo thành chuỗi va chạm. May mắn vụ việc không gây thương vong về người.

Hàng ngàn phương tiện ùn ứ khi qua khu vực. Ảnh: Xuân Minh

Nhận tin báo, Đội CSGT Bến Thành, Phòng CSGT PC08, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Bến Thành và đơn vị quản lý hầm nhanh chóng có mặt ghi nhận hiện trường, điều tiết giao thông và di dời các phương tiện.

Ảnh hưởng của vụ việc khiến làn xe máy và ô tô bị ùn ứ. Ảnh: Xuân Minh

Tuy nhiên, do rơi vào khung giờ cao điểm, tình trạng ùn ứ vẫn xảy ra trong hầm theo hướng từ quận 1 cũ đi TP Thủ Đức cũ, ở cả làn ô tô và xe máy. Lực lượng CSGT tiếp tục điều tiết, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.