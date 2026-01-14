Clip CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa người đi cấp cứu

Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa hỗ trợ dẫn đường đưa một cụ ông đến bệnh viện cấp cứu.
Lúc 21 giờ 44 phút ngày 11-1, tổ công tác gồm Đại úy Cao Huỳnh Tuấn và Đại úy Ngô Văn Tân đang tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn phụ trách. Khi đến gần giao lộ Phan Văn Khải – Liêu Bình Hương, tổ công tác phát hiện ô tô năm chỗ bật đèn ưu tiên.
Tiếp cận phương tiện, tài xế và người nhà đề nghị CSGT hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Thời điểm này, cụ ông trên xe có dấu hiệu suy kiệt sức khỏe.
Ngay sau đó, hai cán bộ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên và phát hiệu lệnh cho các phương tiện khác nhường đường để ô tô chở bệnh nhân di chuyển nhanh đến bệnh viện.
Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, hành động kịp thời của lực lượng CSGT.
Theo PC08, việc hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.