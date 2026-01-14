Clip CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng dẫn đường đưa người đi cấp cứu 14/01/2026 06:08

(PLO)- Nhận được đề nghị hỗ trợ từ tài xế ô tô chở người bệnh, hai cán bộ CSGT TP.HCM đã nhanh chóng dùng mô tô đặc chủng dẫn đường, giúp đưa cụ ông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa hỗ trợ dẫn đường đưa một cụ ông đến bệnh viện cấp cứu.

CSGT TP.HCM dùng xe đặc chủng dẫn đường, kịp thời đưa cụ ông đi cấp cứu.

Lúc 21 giờ 44 phút ngày 11-1, tổ công tác gồm Đại úy Cao Huỳnh Tuấn và Đại úy Ngô Văn Tân đang tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn trên địa bàn phụ trách. Khi đến gần giao lộ Phan Văn Khải – Liêu Bình Hương, tổ công tác phát hiện ô tô năm chỗ bật đèn ưu tiên.

Tài xế và người nhà nhờ CSGT dẫn đường đưa cụ ông đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Ảnh cắt từ clip

Tiếp cận phương tiện, tài xế và người nhà đề nghị CSGT hỗ trợ đưa người bệnh đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Thời điểm này, cụ ông trên xe có dấu hiệu suy kiệt sức khỏe.

Ngay sau đó, hai cán bộ CSGT điều khiển mô tô đặc chủng, bật tín hiệu ưu tiên và phát hiệu lệnh cho các phương tiện khác nhường đường để ô tô chở bệnh nhân di chuyển nhanh đến bệnh viện.

Tổ công tác thuộc Trạm CSGT Tây Bắc dùng xe đặc chủng, mở đèn ưu tiên dẫn đường xe taxi chở cụ ông đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ảnh cắt từ clip

Toàn bộ sự việc được camera hành trình của tài xế ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, hành động kịp thời của lực lượng CSGT.

Theo PC08, việc hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.