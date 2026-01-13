Xử phạt người hóa trang 'siêu anh hùng Marvel' chạy xe phân khối lớn vi phạm giao thông 13/01/2026 13:17

(PLO)- CSGT TP.HCM xử phạt nam thanh niên hóa trang thành nhân vật Deadpool, điều khiển xe mô tô phân khối lớn trên đường mà không đội mũ bảo hiểm, che biển số và không có giấy phép lái xe.

Ngày 13-1, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết Đội CSGT Hàng Xanh đã xử phạt một người điều khiển xe mô tô phân khối lớn hóa trang thành nhân vật Deadpool (siêu anh hùng Marvel), vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, qua tin phản ánh của người dân, lực lượng CSGT ghi nhận hình ảnh một người mặc trang phục hóa trang che kín toàn thân, điều khiển xe phân khối lớn lưu thông trên đường Lê Lợi, phường Gò Vấp, không đội mũ bảo hiểm, đồng thời che khuất biển số xe.

Nam thanh niên hóa trang thành nhân vật Deadpool điều khiển xe mô tô phân khối lớn, không đội mũ bảo hiểm, che biển số. Ảnh cắt từ clip



Ngay khi tiếp nhận hình ảnh, clip liên quan, Đội CSGT Hàng Xanh đã nhanh chóng xác minh, phối hợp Công an phường mời người điều khiển phương tiện đến trụ sở làm việc. Tại đây, người vi phạm đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

Qua kiểm tra, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện về các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe gắn biển số bị che lấp; không có giấy phép lái xe với tổng mức phạt 12,5 triệu đồng.

Nam thanh niên làm việc tại cơ quan công an. Ảnh: PC08

Đối với chủ phương tiện, lực lượng chức năng cũng lập biên bản xử phạt các lỗi: Giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định; không thực hiện đúng quy định về biển số, tổng mức phạt 9,9 triệu đồng.

Theo Phòng CSGT, vụ việc là bài học cảnh tỉnh đối với những hành vi chạy theo trào lưu, thể hiện bản thân bằng cách vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.