Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long ứng cứu thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển 22/02/2026 14:46

(PLO)- Thuyền trưởng đang trong quá trình khai thác thủy sản trên biển thì có dấu hiệu đột quỵ và nhanh chóng được lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long ứng cứu kịp thời.

Ngày 22-2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, tỉnh Vĩnh Long, cho biết đơn vị vừa phối hợp ứng cứu kịp thời một thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 35 phút ngày 21-2, thuyền trưởng là ông Phạm Việt Quyết (48 tuổi, ngụ xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) trong quá trình khai thác thủy sản trên biển (tại tọa độ 09°39’16’’N - 107°34’30’’E) thì có biểu hiện co giật, bất tỉnh, nghi đột quỵ. Sau đó nạn nhân được chuyển sang phương tiện BT-95519-TS để chạy vào bờ cấp cứu.

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long ứng cứu thuyền trưởng bị đột quỵ trên biển

Sau khi sơ cứu, lực lượng biên phòng hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ an toàn

Nạn nhân được đưa vào bờ và tiếp tục đưa đến bệnh viện điều trị

Tiếp nhận tin báo báo lúc 4 giờ 10 phút ngày 22-2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long đã khẩn trương điều động 01 cano cùng 4 cán bộ và 02 người dân cơ động ra biển tổ chức ứng cứu.

Đến khoảng 6 giờ 40 phút ngày 22-2, lực lượng tiếp cận được nạn nhân tại tọa độ 10°06’10’’N - 106°51’08’’E. Lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa vào Cảng cá Bình Đại lúc 7 giờ 45 phút.

Hiện nạn nhân đã được người thân đưa đến Bệnh viện khu vực Bình Đại để tiếp tục điều trị.