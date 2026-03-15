Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỉ đồng

Ngày 15-3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỉ đồng.
Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Quá trình điều tra ban đầu xác định các bị can đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn với các bị can nêu trên chủ động liên hệ, phối hợp làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai; hoặc liên hệ số điện thoại trực ban của đơn vị: 0693.480.187 để được hướng dẫn, làm việc theo quy định của pháp luật.