Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỉ đồng 15/03/2026 18:21

Ngày 15-3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam các bị can. Ảnh: CAĐN.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố vụ án, khởi tố chín bị can gồm: Đoàn Nguyễn Thái Hằng, Nguyễn Thị Hoài Thương, Ngô Đức Á, Trần Công Hòa, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, Bùi Thị Hậu, Huỳnh Thanh Khoa, Lê Thị Oanh, Trần Thị Thu Thủy về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Quá trình điều tra ban đầu xác định các bị can đã thành lập hơn 60 công ty “ma”, để mua bán trái phép hơn 10.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền hơn 6.000 tỉ đồng.

Làm việc với bị can Nguyễn Thị Hoài Thương. Ảnh: CAĐN.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can có liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.