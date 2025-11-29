Đại gia từng mua con chó 2,6 tỉ bị bắt vì mua bán hoá đơn trái phép hơn 4.000 tỉ đồng

Ngày 29-11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng khống do Nguyễn Văn Tuyến (42 tuổi, ngụ phường Phước Tân) cầm đầu.
Kết quả điều tra xác định Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép Hoá đơn giá trị hoá đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hoá đơn là trên 4.000 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.
Được biết, Nguyễn Văn Tuyến là đại gia nổi tiếng chơi chó cảnh tại Việt Nam. Cuối năm 2018 Tuyến sang Trung Quốc bỏ ra 2,6 tỉ đồng mua một chú chó Exotic Bully gây xôn xao mạng xã hội.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc mua bán Hoá đơn GTGT trái phép của Nguyễn Văn Tuyến chủ động liên hệ làm việc với Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế), địa chỉ: số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoặc liên hệ số điện thoại 0693.480.187 để cung cấp tài liệu và các nội dung liên quan đến việc mua bán hóa đơn trái phép của các Công ty do Tuyến điều hành để được hướng dẫn và xử lý theo quy định của pháp luật.