Đại gia từng mua con chó 2,6 tỉ bị bắt vì mua bán hoá đơn trái phép hơn 4.000 tỉ đồng 29/11/2025 08:20

(PLO)- Nguyễn Văn Tuyến, bị can cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn giá trị gia tăng trái phép hơn 4.000 tỉ đồng từng gây xôn xao khi bỏ 2,6 tỉ đồng mua 1 con chó cảnh ở Trung Quốc.

Ngày 29-11, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Chí Tình, Trần Thị Mến và Lê Văn Đính để điều tra hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT công bố Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được VKSND tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng khống do Nguyễn Văn Tuyến (42 tuổi, ngụ phường Phước Tân) cầm đầu.

Bị can Nguyễn Văn Tuyến cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn trái phép.

Kết quả điều tra xác định Tuyến đã tổ chức thành lập 17 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để thực hiện hành vi mua bán trái phép Hoá đơn giá trị hoá đơn khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hoá đơn là trên 4.000 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, Nguyễn Văn Tuyến là đại gia nổi tiếng chơi chó cảnh tại Việt Nam. Cuối năm 2018 Tuyến sang Trung Quốc bỏ ra 2,6 tỉ đồng mua một chú chó Exotic Bully gây xôn xao mạng xã hội.