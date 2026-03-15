3h sáng, vận chuyển gần 100 kg thuốc nổ ra bãi biển 15/03/2026 18:29

(PLO)- Số thuốc nổ gần 100 kg được chuyển ra bãi biển, chuẩn bị đưa lên tàu cá.

Ngày 15-3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang một người đàn ông vận chuyển trái phép gần 100kg thuốc nổ tại đặc khu Lý Sơn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Lý Sơn và Công an đặc khu Lý Sơn tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn để bảo đảm an ninh trật tự phục vụ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Số tang vật là 6 bao tải thuốc nổ trọng lượng 97kg.

Khoảng 3 giờ 50, trong lúc tuần tra trên tuyến đường cơ động ven biển thuộc thôn Tây, xã An Hải, đặc khu Lý Sơn, tổ công tác phát hiện ông Đinh Sửu (53 tuổi, ngụ thôn Tây, xã An Hải) điều khiển xe máy chở theo 3 bao tải có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong các bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, nghi là thuốc nổ. Mở rộng kiểm tra khu vực xung quanh, tổ công tác phát hiện thêm 3 bao tải khác được cất giấu tại khu vực bãi biển gần đó, bên trong cũng chứa chất rắn có đặc điểm tương tự.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Sửu thừa nhận toàn bộ số chất rắn chứa trong 6 bao tải là thuốc nổ do ông vận chuyển và cất giấu. Ông này khai khoảng 3 giờ 30 cùng ngày đã điều khiển xe máy chở số thuốc nổ từ nhà ra bãi biển để tập kết, dự định đưa lên tàu cá sử dụng vào việc khai thác hải sản.

Để tránh bị phát hiện, ông Sửu chia làm hai lần vận chuyển, mỗi lần chở 3 bao tải. Tuy nhiên, khi đang thực hiện chuyến vận chuyển cuối cùng thì bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Theo cơ quan chức năng, tổng khối lượng thuốc nổ thu giữ tại hiện trường khoảng 97 kg, được chứa trong 6 bao tải.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.