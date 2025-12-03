Lật tẩy nhóm cưa bom, bán thuốc nổ như buôn phế liệu 03/12/2025 19:35

(PLO)- Nhóm người cưa quả bom 90 kg ở Quảng Ngãi rồi bán thuốc nổ thu được 40 triệu đồng.

Ngày 3-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba người để điều tra hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Ba người bị khởi tố gồm NS (63 tuổi, ngụ xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi), HVĐ (38 tuổi, ngụ xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi), VL (65 tuổi, ngụ xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi).

Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với ba bị can.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: đầu tháng 5-2025, S cùng Đ tháo một quả bom, lấy được 90 kg thuốc nổ. Thông qua L, cả hai bán thuốc nổ cho NC (đã bị khởi tố trước đó) với giá 40 triệu đồng. Bước đầu, các nghi phạm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bảy bị can. Vụ án được Công an tỉnh Quảng Ngãi đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, khi lực lượng chức năng thu giữ tổng cộng 1.397 kg thuốc nổ, 3.895 kíp nổ điện.

Cơ quan An ninh điều tra khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng, mua bán, chế tạo trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo và đặc biệt là vật liệu nổ.