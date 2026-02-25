Xúc phạm Ban tổ chức giải bóng chuyền xã, một phụ nữ bị phạt 25/02/2026 15:35

(PLO)- Chủ tài khoản Facebook Janin Phan đăng nội dung xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền của xã, bị công an lập biên bản, xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Ngày 25-2, Công an xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) lập biên bản xử phạt hành chính đối với DTT, chủ Facebook Janin Phan (trú xã Đức Thọ) số tiền 7,5 triệu đồng.

Cán bộ Công an xã Đức Thọ làm việc với chủ Facebook Janin Phan, lập biên bản phạt 7,5 triệu đồng

Trước đó, Facebook Janin Phan đăng bài xúc phạm danh dự Ban tổ chức giải bóng chuyền mừng Đảng, mừng xuân 2026 do UBND xã Đức Thọ tổ chức, thu hút nhiều lượt tương tác. Tổ An ninh Công an xã Đức Thọ xác minh chủ tài khoản nêu trên là bà T nên mời lên làm việc.

Bà T có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân trên mạng xã hội.

Công an xã Đức Thọ đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác, chưa kiểm chứng nhằm tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng uy tín, quyền lợi hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.