Vĩnh Long: Khẩn trương điều tra vụ cháy nhà làm 2 trẻ em tử vong 17/03/2026 12:50

(PLO)- Sau vụ cháy nhà dân làm 2 trẻ tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra nguyên nhân, hỗ trợ gia đình và siết chặt phòng cháy trên địa bàn.

Ngày 17-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà khiến 2 em nhỏ tử vong.

Trước đó, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 16-3, tại nhà ông Hồ Thanh Tú (ngụ ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày) xảy ra vụ cháy. Căn nhà mái tôn, vách tường cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Đáng tiếc, vụ cháy làm 2 trẻ em tử vong là em H.G.P (15 tuổi) và em H.G.Ph (12 tuổi).

Hiện trường vụ cháy ở ở Vĩnh Long khiến 2 trẻ tử vong

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu UBND xã Mỏ Cày phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời vật chất lẫn tinh thần cho gia đình nạn nhân, giúp sớm ổn định cuộc sống.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Song song đó, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao nhằm hạn chế tối đa sự cố tương tự.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng cháy. Đặc biệt, các đơn vị cần đẩy mạnh nâng cao ý thức người dân, trang bị kỹ năng thoát nạn và kiểm tra an toàn cháy nổ tại hộ gia đình, cơ sở sản xuất.

Đồng thời, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị phải chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.