Cháy nhà trong hẻm nhỏ gần cầu vượt Cây Gõ khiến nhiều người hoảng loạn 08/03/2026 13:07

(PLO)- Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế vụ cháy nhà trong hẻm nhỏ trên đường Thái Phiên, gần khu vực cầu vượt Cây Gõ vào trưa ngày 8-3.

Trưa 8-3, Công an phường Minh Phụng (quận 11 cũ), TP.HCM phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, dập tắt hoàn toàn vụ cháy nhà xảy ra trong hẻm đường Thái Phiên.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 11 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng phát từ một căn nhà trong hẻm đường Thái Phiên, đoạn gần cầu vượt Cây Gõ. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và có nguy cơ lan rộng sang các nhà lân cận.

Đám cháy bùng lên từ trong con hẻm đường Thái Phiên. Ảnh: H. TÂM

Phát hiện hỏa hoạn, người dân khu vực hô hoán, huy động phương tiện tại chỗ tìm cách khống chế ngọn lửa, một số khác hoảng hốt di dời đồ đạc vì sợ cháy lan. Tuy nhiên, do hiện trường nằm trong con hẻm nhỏ, chằng chịt, khói đen tỏa ra khét lẹt kèm sức nóng lớn khiến việc tiếp cận ban đầu gặp nhiều trở ngại.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải điều động nhiều xe chuyên dụng và chiến sĩ đến hiện trường. Do đặc thù hẻm nhỏ, các chiến sĩ phải kéo vòi rồng từ xa để tiếp cận điểm cháy.

Do hẻm nhỏ, cảnh sát PCCC&CNCH điều khiển phương tiện vào một ngôi chùa gần đó để tiếp cận đám cháy. Ảnh: H. TÂM

Theo lãnh đạo UBND phường Minh Phụng, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng phối hợp cùng Cảnh sát PCCC&CNCH chia nhiều hướng mũi tấn công để dập lửa. Sau ít phút nỗ lực tiếp cận, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi trên đường 3-2. Ảnh: H. TÂM

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ cháy chỉ gây hư hại một diện tích nhỏ, may mắn không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân và thống kê thiệt hại cụ thể đang được điều tra, làm rõ.