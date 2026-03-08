Cháy dữ dội kho hàng sát khu dân cư ở Đồng Nai 08/03/2026 11:23

Vụ hoả hoạn xảy ra vào sáng 8- 3, tại nhà kho chứa nệm mút ở phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Cháy lớn tại kho hàng ở Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực chứa nệm mút. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ khoảng 30 phút, đám cháy lan ra toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.000 m2.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội khu nhà kho hàng 1.000m2. Ảnh: VŨ HỘI.

Nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng vẫn đang dồn lực chữa cháy tại nhà xưởng chứa nệm mút bên sông Đồng Nai, tại phường Biên Hòa (Đồng Nai).

Đám cháy lớn nằm sát khu dân cư khiến nhiều người hoảng loạn. Ảnh: VŨ HỘI.

Do lửa cháy lớn, toàn bộ mái tôn của nhà kho đổ sập kèm nhiều tiếng nổ lớn. Nhiều hộ gia đình cạnh hiện trường nhanh chóng di dời đồ đạc ra bên ngoài.

Ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ nhà kho. Ảnh: VŨ HỘI

Đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Bước đầu, hoả hoạn không gây thương vong nhưng đã thiêu rụi nhiều nệm mút cùng một số hàng tạp hoá trong kho.

