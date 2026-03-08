Nam thanh niên dùng vé số giả lừa người bán dạo ở Tây Ninh 08/03/2026 08:11

(PLO)- Một nam thanh niên dùng vé số giả để đổi tiền trúng giải từ người bán vé số dạo tại xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Công an địa phương đã phát đi cảnh báo về thủ đoạn này.

Ngày 8-3, thông tin từ Công an xã Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên sử dụng vé số giả trúng giải thưởng để đổi tiền từ người bán vé số dạo. Công an đã phát cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác.

Trước đó, ngày 5-3-2026, anh Thuận, một người bán vé số dạo trên địa bàn xã Tân Châu, đang đi bán thì bị một nam thanh niên đi xe mô tô tiếp cận. Lợi dụng thời điểm trời nắng nóng, đối tượng đề nghị đổi 12 tờ vé số trúng giải ba chữ số.

Do không đủ tiền đổi toàn bộ, anh Thuận chỉ đồng ý đổi 3 tờ và bán thêm cho người này một số vé khác. Tuy nhiên, khi mang các tờ vé số này đến đại lý, anh Thuận mới phát hiện tất cả đều là vé số trúng giả.

Ảnh minh họa vé số thật và vé số giả.

Qua tìm hiểu, Công an xã Tân Châu nhận định đối tượng đã sử dụng công nghệ in ấn để làm giả các tờ vé số trúng giải nhỏ, sau đó đem đổi với những người bán dạo nhằm chiếm đoạt tiền.

Theo cơ quan công an, vé số giả thường có chữ in bị mờ, màu sắc kém chất lượng, giấy nhẹ bất thường. Ngoài ra, khi dùng ứng dụng Zalo quét mã QR sẽ hiện ra kết quả khác. Nếu soi dưới đèn dạ quang, vé giả cũng không có lớp dạ quang đặc trưng.

Công an xã Tân Châu khuyến cáo người dân, đặc biệt là người bán vé số dạo, không nên đổi thưởng cho người lạ có biểu hiện nghi vấn như: Đeo khẩu trang kín mặt, thao tác vội vàng, mua nhanh, đổi nhanh rồi rời đi ngay.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân khi phát hiện trường hợp tương tự cần báo ngay cho lực lượng công an hoặc gọi số 113 để được hỗ trợ kịp thời.