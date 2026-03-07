Công an cảnh báo nguy cơ cháy nổ do tích trữ xăng dầu tại nhà 07/03/2026 18:43

(PLO)- Công an TP.HCM cảnh báo người dân tuyệt đối không tích trữ xăng dầu tại nhà trong bối cảnh giá các mặt hàng này vừa tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Chiều 7-3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM đưa ra khuyến cáo khẩn đến người dân về việc tích trữ xăng dầu trong nhà.

Động thái này diễn ra ngay sau khi giá xăng dầu liên tục tăng cao thời gian qua, dẫn đến tình trạng một số người dân mua xăng bằng can, chai lọ mang về nhà lưu giữ hoặc bán lẻ.

Do giá xăng dầu tăng cao liên tục, việc người dân tập trung mua xăng để tích trữ tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Ảnh: N. TÂN

Theo PC07, xăng dầu là chất rất dễ cháy và nổ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ như rò rỉ, va đập hoặc tiếp xúc với nguồn nhiệt, tia lửa điện cũng có thể dẫn đến hỏa hoạn lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

Việc tích trữ này đặc biệt nguy hiểm tại các khu dân cư, nhà ở liền kề hoặc nơi sinh hoạt kết hợp kinh doanh.

Việc mua xăng dầu mang về nơi ở tích trữ không đảm bảo dễ nảy sinh nguy cơ mất an toàn. Ảnh: PC07

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chỉ mua xăng dầu vừa đủ nhu cầu sử dụng. Tuyệt đối không chứa xăng dầu tại khu vực sinh hoạt, tầng trệt, tầng hầm hoặc gần lối thoát nạn. Nếu buộc phải bảo quản, cần để ở khu vực riêng biệt, thông thoáng, tránh ánh nắng và xa tầm tay trẻ em.

Đặc biệt, người dân không được sang chiết xăng dầu vào chai nhựa, thùng chứa không đảm bảo an toàn. Khi sử dụng bếp dầu, phải có người trông coi và không dùng xăng pha dầu, nhớt để đun nấu.

PC07 lưu ý, khi xảy ra cháy xăng dầu, lửa lan rất nhanh và sinh ra nhiều khói độc gây ngạt. Người dân tuyệt đối không dùng nước để dập lửa vì sẽ khiến đám cháy lan rộng hơn. Thay vào đó, cần báo động, gọi ngay 114 và sử dụng bình chữa cháy dạng bột, bọt hoặc cát để xử lý bước đầu.