Công an truy tìm người dùng tài khoản Zalo 'Bon Đẹp Zai' liên quan tiêu thụ xe trộm cắp 06/03/2026 18:33

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy tìm người dùng tài khoản Zalo "Bon Đẹp Zai" liên quan đến việc tiêu thụ xe máy do Dương Minh Luân trộm cắp tại phường Bình Hòa vào năm 2025.

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 7 và tháng 8-2025 tại phường Bình Hòa, TP.HCM.

Công an sau đó khởi tố Luân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, ngày 10-8-2025, Dương Minh Luân thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là xe máy biển số 37N1 – 093.86 của bà NTH (39 tuổi, quê Nghệ An) tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa. Sau khi lấy trộm, Luân đem bán xe cho một thanh niên sử dụng tài khoản Zalo tên “Bon Đẹp Zai” với giá 3,5 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Luân khai nhận trước đó vào tháng 7-2025, Luân còn trộm một xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ (không rõ biển số) tại khu dân cư Minh Tuấn, phường Bình Hòa. Chủ xe là một người đàn ông cao khoảng 1,7 m, dáng người gầy, da trắng và nói giọng miền Bắc.

Địa điểm Luân thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Ảnh: CA

Chiếc xe Sirius này cũng được Luân bán cho tài khoản “Bon Đẹp Zai” với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, một ngày sau đó, khi Luân đang đi bộ tại khu dân cư Minh Tuấn thì bị chủ xe phát hiện. Luân sau đó đã chuộc lại xe trả cho nạn nhân và đưa thêm 1,5 triệu đồng.

Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm chiếc xe tang vật hiệu Honda Vision, màu đỏ. Ảnh: N. TÂN

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo truy tìm tang vật là xe máy nhãn hiệu Honda Vision, màu đỏ, biển số 37N1-093.86; số máy: F33E-0517090; số khung: DY437042.

Đồng thời, Công an TP.HCM thông báo tìm người sử dụng tài khoản Zalo “Bon Đẹp Zai” và người đàn ông là chủ chiếc xe Sirius bị Luân trộm vào tháng 7-2025.

Cơ quan CSĐT đề nghị những người có liên quan và chủ sở hữu phương tiện nêu trên đến trụ sở tại địa chỉ: DT743B, khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, TP.HCM hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Đình Hải qua số điện thoại 0968.020.793 để phối hợp giải quyết theo quy định.