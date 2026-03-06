Người dân Phan Thiết lại trúng xổ số kiến thiết 'trọn gói' 43,5 tỉ đồng 06/03/2026 08:50

(PLO)- Chỉ từ đầu năm đến nay, người dân khu vực Bình Thuận cũ đã có 3 lần trúng ‘trọn gói” xổ số kiến thiết.

Sáng 6-3, ông Phạm Năng Hiệp, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, người dân khu vực thành phó Phan Thiết cũ lại tiếp tục trúng “trọn gói” vé số của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Bình Thuận mở ngày thứ năm, 5-3, ký hiệu 3K1 với dãy số 728003.

Người đàn ông may mắn trúng 5 tờ đặc biệt đã đổi vé trúng thưởng.

Theo anh T.V. H, điều hành đại lý vé số Kế Đáo trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phan Thiết cho biết, có đến 16 tờ trúng giải đặc biệt; 144 tờ trúng giải an ủi chỉ sai một con số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt, mỗi vé 50 triệu đồng. 720 tờ khuyến khích, những vé chỉ sai một số bất kỳ ở hàng nào - trừ hàng trăm ngàn, so với giải đặc biệt, mỗi giải 6 triệu đồng.

Được biết, từ Tết Nguyên đán đến nay, các Công ty XSKT khu vực miền Nam được Bộ Tài chính cho phép, đã tăng lượng vé trúng giải đặc biệt lên 16 tờ thay vì 14 tờ như trước đây và các giải an ủi, khuyến khích cũng tăng theo tỉ lệ thuận.

Như vậy trong chiều qua 5-3, người dân khu vực Phan Thiết đã may mắn trúng số tổng cộng 43,5 tỉ đồng, chưa tính thuế.

Anh T.V.H cho biết, 16 tờ giải đặc biệt mỗi giải 2 tỉ đồng, người trúng tập trung ở phường Thanh Hải cũ nay là phường Phú Thủy, trong đó trúng nhiều nhất là một người đàn ông với 5 tờ đặc biệt, còn lại mỗi người đều trúng từ 1-2 tờ.

Các giải trúng an ủi.

“Các giải an ủi, khuyến khích hầu hết là người dân các phường Phan Thiết, Hàm Thắng, Bình Thuận…trúng thưởng”, anh H cho biết.

Như vậy chỉ từ đầu năm 2026 đến nay, đây là lần thứ ba người dân khu vực Phan Thiết, khu vực Bình Thuận cũ trúng “trọn gói” vé số kiến thiết.

Gần nhất là chiều 2-2, người dân Phan Thiết trúng “trọn gói” vé số của Công ty XSKT Đồng Tháp.

Trước đó chỉ cách một ngày, vào chiều 31-1, người dân xã Liên Hương, khu vực Bình Thuận cũng trúng “trọn gói” vé số của Công ty XSKT Bình Thuận.

Đáng nói là trong năm 2025, người dân khu vực Bình Thuận cũ, tỉnh Lâm Đồng, cũng có ít nhất 10 lần trúng “trọn gói” vé số của các Công ty XSKT Bình Thuận, Sóc Trăng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, TP.HCM…